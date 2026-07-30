Add Zee Business As A Preferred Source
App

991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला खूंखार गेंदबाज, कभी जडेजा को दी थी गाली, सचिन को मानता है हीरो, टेस्ट में 114 से ज्यादा बार रहा नॉटआउट

704 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का आज 44वां जन्मदिन है. इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की बात करें तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 704 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 30, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:29 PM IST
991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला खूंखार गेंदबाज, कभी जडेजा को दी थी गाली, सचिन को मानता है हीरो, टेस्ट में 114 से ज्यादा बार रहा नॉटआउट

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'पैलेट गन चलाने का क्या नियम है?' सुप्रीम कोर्ट सख्त, याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
Supreme Court8 min ago
2
PSB13 min ago
3
Ajinkya Rahane17 min ago
4
dehradun news22 min ago
5
Jagdish Aphale25 min ago