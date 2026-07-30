991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला खूंखार गेंदबाज, कभी जडेजा को दी थी गाली, सचिन को मानता है हीरो, टेस्ट में 114 से ज्यादा बार रहा नॉटआउट

704 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का आज 44वां जन्मदिन है. इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की बात करें तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 704 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन की सबसे पसंदीदा टीम भारत रही है. जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ 39 टेस्ट मैच खेलते हुए 149 विकेट हासिल किए हैं. जेम्स एंडरसन ने साल 2024 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था.
जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट झटके हैं. जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 704, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 269 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 विकेट चटकाए हैं. इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दुनिया के ऐसे पहले और इकलौते क्रिकेटर हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 से ज्यादा बार नॉट आउट रह चुके हैं. जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए कुल 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वह कुल 114 बार नॉट आउट लौटे हैं.
जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 704 विकेट झटके हैं. जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करते हुए कुल 1353 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसन का हाईएस्ट स्कोर 81 रन है, जो उन्होंने भारत के खिलाफ बनाया था.
एक बार क्रिकेट के मैदान पर जेम्स एंडरसन की रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी से लड़ाई हो गई. साल 2014 में जब टीम इंडिया पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तो जेम्स एंडरसन पहले टेस्ट में रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी से भिड़ गए थे. साल 2014 में खेले गए नॉटिंघम टेस्ट के दूसरे दिन लंच के लिए लौटते वक्त एंडरसन ना सिर्फ जडेजा बल्कि कप्तान धोनी से भी उलझ पड़े थे. आईसीसी आचार संहिता के लेवल तीन के तहत टीम इंडिया ने एंडरसन पर जडेजा के साथ बदतमीजी करने और धक्का मारने का आरोप जड़ा. तो, इंग्लैंड टीम ने भी जडेजा पर खेल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया. मैच रेफरी डेविड बून ने लेवल 1 के तहत जडेजा पर जुर्माना लगाते हुए उनकी 50 फीसदी मैच फीस काट ली. इससे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गुस्से में आग बबूला हो गए. टीम इंडिया ने इसके खिलाफ अपील करने का फैसला ले लिया.
हैरानी की बात ये भी थी कि स्टेडियम में सीसीटीवी लगे होने के बावजूद ईसीबी के पास उस घटना की फुटेज नहीं थी जब ये सारा विवाद हुआ था. भारतीय टीम ने आरोप लगाया था कि ट्रेंटब्रिज में एंडरसन ने खेल के दूसरे दिन लंच पर जाते समय पहले विवाद शुरू किया और जडेजा को धक्का भी दिया. आईसीसी ने गॉर्डन लुइस को ज्यूडिशियल कमिश्नर नियुक्त किया. ज्यूडिशियल कमिश्नर ने सुनवाई के बाद एंडरसन और जडेजा को क्लीन चिट दी और कहा कि जडेजा की फीस भी नहीं काटी जाएगी. इस विवाद को लेकर धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पता नहीं मैच रेफरी ने क्या देखकर जडेजा पर जुर्माना लगाया था. हम सही थे, एंडरसन ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी. रही बात जज की तो उन्हें सबूत चाहिए होता है. मैं उस मसले पर नहीं बोलूंगा. मैंने वही किया जो किया जाना चाहिए था. अगर मेरी टीम का भी कोई खिलाड़ी लक्ष्मण रेखा लांघे तो मैं उसका साथ नहीं देता. बात सिर्फ गाली की नहीं थी. धक्का दिया गया था.
जेम्स एंडरसन भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को अपना हीरो मानते हैं. पिछले साल जून में जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स में डीपी वर्ल्ड इवेंट के दौरान बोलते हुए कहा था, 'सचिन वह व्यक्ति हैं, जिन्हें मैं बचपन में देखता था, हालांकि मैं उनकी उम्र के कारण उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता. मुझे याद है कि मैं उन्हें खेल के महान खिलाड़ी के रूप में देखता था और मैंने उनके खिलाफ बहुत क्रिकेट भी खेला है.'