991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज ने किया डेब्यू, 43 की उम्र में दिखा 24 जैसा जोश

इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट लेने वाले एक खूंखार गेंदबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है. इस धाकड़ गेंदबाज ने 43 की उम्र में डेब्यू किया और 24 साल के युवा वाला जोश दिखाकर तहलका मचा दिया है. बता दें कि इंग्लैंड के खूंखार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 43 साल की उम्र में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है.

991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज ने किया डेब्यू

इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन ने 'द हंड्रेड लीग' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स टीम के लिए अपना डेब्यू किया है. जेम्स एंडरसन बुधवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफड मैदान पर साउदर्न ब्रेव के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरे थे. जेम्स एंडरसन ने इस मैच में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स टीम के लिए 20 गेंदों में सिर्फ 36 रन दिए और 1.80 की इकोनॉमी से घातक गेंदबाजी की है.

मैच में क्या-क्या हुआ?

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफड मैदान पर बुधवार को खेले गए 'द हंड्रेड लीग' के मैच में साउदर्न ब्रेव की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जेम्स एंडरसन की टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 4 विकेट पर 131 रन का स्कोर बनाया. जवाब में साउदर्न ब्रेव की टीम ने 99 गेंदों में 9 विकेट खोकर 133 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली. साउदर्न ब्रेव की टीम ने 1 विकेट से बाजी मार ली.

'मैं 20 साल के खिलाड़ी की तरह दौड़ सकता हूं'

जेम्स एंडरसन ने इस दौरान स्काई स्पोर्ट्स से कहा, 'मैंने अपने करियर का ज्यादातर समय टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए बिताया है. लंकाशायर के साथ गर्मियों का भरपूर आनंद लिया. यहां आकर बहुत उत्साहित हूं. थोड़ी मेहनत करनी होगी. बहुत सारे मैच खेले गए. मुझे लंकाशायर के साथ बिताया समय बहुत पसंद आया. मुझे लगता है कि मैं मैदान के अंदर और बाहर प्रभाव डालना चाहता हूं. यहां खेलने का मौका मिलने के लिए आभारी हूं. मैंने अपना पूरा जीवन इंग्लैंड के लिए खेलने में लगा दिया है. मैं खेलने के लिए पूरी तरह फिट महसूस कर रहा हूं. मैं बस इसका आनंद ले रहा हूं. मुझे लगता है कि मैं मैदान पर 20 साल के खिलाड़ी की तरह दौड़ सकता हूं.'