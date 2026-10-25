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25 साल बाद इस टीम से अलग हुए 991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले स्टार गेंदबाज, नया कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 25 साल बाद अपने घरेलू काउंटी क्रिकेट क्लब लंकाशायर से अलग होंगे. क्लब ने उन्हें बताया है कि 2026 सीजन खत्म होने के बाद एंडरसन को अब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 25, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 11:00 PM IST
25 साल बाद इस टीम से अलग हुए 991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले स्टार गेंदबाज, नया कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार
Image Credit: 25 साल बाद लंकाशयर से अलग होंगे जेम्स एंडरसन

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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