25 साल बाद इस टीम से अलग हुए 991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले स्टार गेंदबाज, नया कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार

एंडरसन का इंग्लैंड करियर भी 2024 में उनकी इच्छा के बिना समाप्त हो गया था. उस समय इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स ने यह तय किया था कि एंडरसन उनकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वह इस प्रारूप में सबसे सफल तेज गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 188 मैचों में 704 विकेट लिए हैं. महान गेंदबाज ने ODI में 269 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 18 विकेट चटकाए हैं. ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम कुल 991 विकेट हैं.