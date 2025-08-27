991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज ने बनाया महारिकॉर्ड, 7000 KM दूर हुआ ये बड़ा अजूबा
Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 27, 2025, 01:04 PM IST
991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज ने बनाया महारिकॉर्ड, 7000 KM दूर हुआ ये बड़ा अजूबा

भारत से लगभग 7000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में एक बड़ा अजूबा देखने को मिला है. 991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले एक खूंखार गेंदबाज ने महारिकॉर्ड बना दिया है. इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने द हंड्रेड मेंस टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है. जेम्स एंडरसन द हंड्रेड मेंस टूर्नामेंट में विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तेज गेंदबाज बन गए हैं. जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 991 विकेट हासिल करके अपने इंटरनेशनल करियर का अंत किया था.

991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले खूंखार गेंदबाज ने बनाया महारिकॉर्ड

43 साल 27 दिन के जेम्स एंडरसन ने मंगलवार को लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ खेले गए द हंड्रेड 2025 के 30वें लीग मैच में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए दो विकेट चटकाए. 6 अगस्त 2025 को द हंड्रेड में डेब्यू करने वाले जेम्स एंडरसन ने इस मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज माइकल होगन का रिकॉर्ड तोड़ा. माइकल होगन 41 साल और 86 दिन के थे जब उन्होंने 25 अगस्त 2022 को द हंड्रेड मेंस टूर्नामेंट में सदर्न ब्रेव के लिए विकेट लिया था.

ब्रैडमैन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 साल तक भी टूटना नामुमकिन, तोड़ने के लिए बल्लेबाज को लेने होंगे 2 जन्म!

इमरान ताहिर के नाम सबसे उम्रदराज गेंदबाज का रिकॉर्ड

द हंड्रेड मेंस टूर्नामेंट में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज का रिकॉर्ड इमरान ताहिर के नाम दर्ज है. पूर्व दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर 43 साल और 145 दिन के थे जब उन्होंने साल 2022 में द हंड्रेड मेंस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स के लिए एक विकेट लिया था. जेम्स एंडरसन ने मंगलवार को लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बल्लेबाज डेविड मलान को 3 रन पर आउट कर अपने विकेट का खाता खोला. जेम्स एंडरसन ने इसके बाद डैन लॉरेंस को 8 रन पर LBW आउट कर दिया. जेम्स एंडरसन ने इस मैच में 20 गेंदों में 30 रन देकर 2 विकेट झटके हैं.

द हंड्रेड में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर

1. इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका) - 43 साल, 145 दिन

2. जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) - 43 साल, 27 दिन

3. माइकल होगन (ऑस्ट्रेलिया) - 41 साल, 86 दिन

;