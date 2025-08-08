991 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन का टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खिलाड़ी के करिश्मे से वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका
ब्रेंडन टेलर ने साढ़े तीन साल के बैन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए इतिहास रच दिया. जिम्बाब्वे के इस दिग्गज बल्लेबाज ने इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:12 AM IST
जिम्बाब्वे के दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाकर इतिहास रच दिया. यह मैच 7 अगस्त को बुलावायो के क्वींस पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ. बता दें कि टेलर चार साल बाद कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ हरारे में सफेद जर्सी में खेला था. 39 साल के ICC के लगाए बैन के चलते साढ़े तीन साल से क्रिकेट से दूर थे. अब आते ही उन्होंने महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

ब्रेंडन टेलर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, वापसी के साथ टेलर ने 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले किसी खिलाड़ी के टेस्ट फॉर्मेट में में सबसे लंबे करियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. यह रिकॉर्ड पहले इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज और 991 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन के नाम था. कुल मिलाकर, जिम्बाब्वे के इस पूर्व कप्तान का टेस्ट इतिहास में 11वां सबसे लंबा करियर है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर विल्फ्रेड रोड्स हैं, जिनका टेस्ट करियर 30 साल 315 दिन तक रहा.

सबसे लंबा टेस्ट करियर

विल्फ्रेड रोड्स - इंग्लैंड 30 साल, 315 दिन
ब्रायन क्लोज - इंग्लैंड 26 साल, 356 दिन 
फ्रैंक वूली - इंग्लैंड 25 साल, 13 दिन
जॉर्ज हेडली - वेस्ट इंडीज 24 साल, 10 दिन
सचिन तेंदुलकर - भारत 24 साल, 1 दिन
जॉन ट्रेकोस - दक्षिण अफ्रीका 23 साल, 40 दिन
जैक हॉब्स - इंग्लैंड 22 साल, 233 दिन
जॉर्ज गन - इंग्लैंड 22 साल, 230 दिन 
सिड ग्रेगरी - ऑस्ट्रेलिया 22 साल, 32 दिन 
फ्रेडी ब्राउन - इंग्लैंड 21 साल, 336 दिन 
डेव नर्स - दक्षिण अफ्रीका 21 साल, 313 दिन 
ब्रेंडन टेलर - जिम्बाब्वे 21 साल, 93 दिन 
जेम्स एंडरसन - इंग्लैंड 21 साल, 47 दिन 
शिवनारायण चंद्रपॉल - वेस्ट इंडीज 21 साल, 47 दिन

बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम, जो अभी भी क्रिकेट में सक्रिय हैं, वह 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले और दो दशकों से ज्यादा समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं. जहां तक टेलर की बात है वह अपने करियर का 35वां टेस्ट खेल रहे हैं और उन्होंने 36.36 की औसत से छह शतकों सहित 2364 रन बनाए हैं. इस अनुभवी बल्लेबाज ने 2004 में हरारे में श्रीलंका के खिलाफ रेड बॉल से गेंद से क्रिकेट में डेब्यू किया था.

