IPL के नियमों में हुआ बदलाव तो शुरू हुआ नया विवाद, खिलाड़ी ही खड़े कर रहे हैं सवाल

नई दिल्ली: 26 मार्च से आईपीएल 2022 की शुरुआत होने जा रही है. इस बार लीग में बहुत कुछ नया दिखाई देगा. लीग में टीमों की संख्या 8 से 10 हो गई है, इन टीमों के बीच 70 मैच देखने को मिलेंगे, ये सभी मैच मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे. इन सब के बीच अब बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के लिए कुछ और नए नियम बना दिए है जो मुकाबलों को और मजेदार बना देंगे. कुछ ऐसे नियम भी है जिससे दोनों टीम को फायदा होगा तो कुछ ऐसे भी है जिससे सिर्फ एक टीम को ही फायदा मिलने वाला है. लेकिन न्‍यूजीलैंड की टीम के एक ऑलराउंडर को ये नियम पसंद नहीं आए हैं और उन्होंने ट्वीट कर इसका विरोध भी किया हैं.

मेलबोर्न क्रिकेट क्‍लब ने हाल ही में खेल से जुड़े कई छोटे-छोटे नियमों में बदलाव किया, इसका असर आईपीएल में भी देखने को मिलेगा. इन नियमों में एक नियम ये भी है कि यदि कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है, तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर होगा, भले ही दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस भी क्यों न कर लिया हो. ये नियम न्‍यूजीलैंड के जेम्स नीशम को पसंद नहीं आए हैं. उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया है. नीशम ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे अभी तक इसके पीछे का कारण नहीं समझ आया है. क्या कभी किसी को इस नियम से कोई परेशानी हुई थी? इससे उस बल्लेबाज को समस्या होगी जो मैच की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है. मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा.'

I don’t really understand the point of this. Has this rule ever been a problem? Also rewards batsmen who don’t stay aware of the match situation.

Don’t like it. https://t.co/6yPsHjFNSk

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) March 16, 2022