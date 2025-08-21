इस विस्फोटक बल्लेबाज का टी20 क्रिकेट में बड़ा अजूबा, विराट और डु प्लेसिस के रिकॉर्ड ध्वस्त
इस विस्फोटक बल्लेबाज का टी20 क्रिकेट में बड़ा अजूबा, विराट और डु प्लेसिस के रिकॉर्ड ध्वस्त

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जेम्स विंस ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा अजूबा कर दिखाया है. जेम्स विंस ने टी20 क्रिकेट में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस जैसे धुरंधर बल्लेबाजों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. जेम्स विंस अब टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 21, 2025, 11:20 AM IST
इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जेम्स विंस ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा अजूबा कर दिखाया है. जेम्स विंस ने टी20 क्रिकेट में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस जैसे धुरंधर बल्लेबाजों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. जेम्स विंस अब टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. जेम्स विंस इन दिनों इंग्लैंड में जारी द हंड्रेड लीग 2025 में तहलका मचा रहे हैं. सदर्न ब्रेव के कप्तान जेम्स विन्स ने बुधवार को वेल्श फायर के खिलाफ खेले गए मैच में 26 गेंदों पर 29 रन बनाए थे. जेम्स विंस की पारी में 3 चौके शामिल रहे.

इस विस्फोटक बल्लेबाज का टी20 क्रिकेट में बड़ा अजूबा

जेम्स विन्स इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. जेम्स विन्स के नाम टी20 क्रिकेट में अब कप्तान के तौर पर 206 पारियों में 6663 रन दर्ज हो गए हैं. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में 203 पारियों में 6634 रन बनाए हैं. विराट कोहली के नाम टी20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 188 पारियों में 6564 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में सर्वाधिक रन

1. जेम्स विंस (206 पारियों में - 6663 रन)

2. फाफ डु प्लेसिस (203 पारियों में - 6634 रन)

3. विराट कोहली (188 पारियों में - 6564 रन)

4. महेंद्र सिंह धोनी (289 पारियों में - 6283 रन)

5. रोहित शर्मा (224 पारियों में - 6064 रन)

द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव की कप्तानी कर रहे जेम्स विन्स

जेम्स विन्स लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं. भले ही उन्होंने आईपीएल में ज्यादा मैच नहीं खेला हों, लेकिन वह इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल और PSL जैसी लीगों में नियमित रूप से खेलते रहे हैं. जेम्स विन्स इसके अलावा हैम्पशायर के लिए टी20 ब्लास्ट में सबसे लंबे समय तक खेले हैं और अब द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव की कप्तानी कर रहे हैं. बता दें कि जेम्स विन्स ने इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट मैचों में 548 रन, 25 वनडे मैचों में 616 रन और 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 463 रन बनाए हैं.

