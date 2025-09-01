3 साल बाद कमबैक... अब फिर 'गायब' होने वाला है ये खिलाड़ी, अचानक ब्रेक लेकर कप्तान को दिया जोर का झटका

देश के लिए खेलने के लिए सभी खिलाड़ी खूब पापड़ बेलते हैं और एक मौके की तलाश में रहते हैं. लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी किस्मत 3 साल बाद चमकी और आगे के लिए दरवाजे खुले. लेकिन इस प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट मानों रास ही नहीं आया. इस दिग्गज ने अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया है. ये इंग्लैंड के स्टार पेसर जिमी ओवरटन हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी भी की थी.

एशेज से पहले दिया झटका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज नवंबर में होगा. उन्हें भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला था जहां उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे. इससे पिछला मैच ओवरटन ने 2022 में खेला था जहां 97 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. सिर्फ 2 टेस्ट खेलने के बावजूद एशेज में ओवरटन की जगह पक्की नजर आ रही थी. जिसके पीछे उनकी रफ्तार भरी गेंदबाजी है. उनके पास जबरदस्त एक्शन और 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाज़ी करने की क्षमता है. लेकिन ओवरटन ने अचानक अनिश्चितकाल के लिए रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक का ऐलान कर दिया.

क्या बोले ओवरटन?

टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में ओवरटन ने कहा, 'शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हर स्तर पर सभी फॉर्मेट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना अब संभव नहीं था. काफी सोच-विचार के बाद, मैंने लाल गेंद वाले क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फ़ैसला किया है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने इंग्लैंड के लिए दो टेस्ट मैचों सहित 99 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं. लाल गेंद, प्रथम श्रेणी क्रिकेट ने मेरे पेशेवर करियर की नींव रखी है और अब तक मेरे खेल के हर मौके का दरवाजा रहा है. यहीं से मैंने खेल सीखा और इसने मेरे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को बल दिया जो मुझे इतने लंबे समय तक प्रेरित करते रहे हैं. मेरा ध्यान सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट पर रहेगा और जब तक हो सकेगा, मैं उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए अपना सब कुछ देता रहूंगा.'

कप्तान ब्रूक रह गए दंग

इस मुद्दे पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, 'सच कहूँ तो थोड़ा हैरान हूं. मुझे लगा कि उसने आखिरी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया था. उसने तेज गेंदबाज़ी की थी. जाहिर है, आपको इस फैसले का सम्मान करना होगा कि वह लाल गेंद वाले क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लेगा. उम्मीद है कि भविष्य में हम उसे फिर से देखेंगे. मैंने अफ़वाहें सुनी थीं, लेकिन आज तक मैंने उनसे कुछ नहीं सुना था. आपको बस उनके फैसले का सम्मान करना होगा, जाहिर है कि उन्हें अभी लाल गेंद से क्रिकेट खेलने का मन नहीं है. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने अब फ़ैसला ले लिया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे लगता है कि उन्होंने उस आखिरी टेस्ट मैच में वाकई अच्छा प्रदर्शन किया था और एशेज में उनका होना अच्छा होता.'