जम्मू और कश्मीर का अनोखा कीर्तिमान, रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीतकर रचा इतिहास

“अब ये सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, ये सच्चाई बन चुका है. ‘राष्ट्रीय चैंपियन’ कहलाने के लिए हमें करीब सात दशक का इंतजार करना पड़ा और आखिरकार वो दिन आ ही गया.” जम्मू कश्मीर ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. परवेज रसूल ने बड़ी-बड़ी बातों का सहारा नहीं लिया. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो उन्होंने एक ही पंक्ति में जम्मू-कश्मीर के 67 साल के लंबे इंतजार की पूरी कहानी कह दी.करीब सात दशकों बाद भारत की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रच दिया. टीम ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीतकर नया अध्याय लिखा. कर्नाटक के खिलाफ फाइनल में पहली पारी में 291 रनों की मजबूत बढ़त ही उनकी जीत की नींव बनी और उसी के दम पर उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

कर्नाटक पर लगातार दबाव था

सालों से जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी में इस उम्मीद के साथ उतरता था कि शायद इस बार एक अच्छा हफ्ता निकल जाए.लेकिन इस बार टीम ने पूरे पांच दिन तक मैदान पर टिककर अपना काम पूरा किया और इतिहास रच दिया.फाइनल की असली बुनियाद पहली पारी में बनाए गए 584 रनों ने रखी. यह किसी एक बड़ी पारी का कमाल नहीं था, बल्कि लगातार बनी अहम साझेदारियों का नतीजा था. पारस डोगरा ने संयमित अर्धशतक लगाकर मध्यक्रम को मजबूती दी. शुभम पुंडीर ने ऊपर के क्रम में अच्छी शुरुआत दिलाई, जबकि साहिल लोत्रा के नाबाद अर्धशतक ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दूसरे दिन के अंत तक कर्नाटक दबाव में आ चुका था.

मयंक अग्रवाल की शानदार पारी

कर्नाटक की पारी कभी लय नहीं पकड़ सकी.आकिब नबी ने नई गेंद से शुरुआत में ही केएल राहुल को चलता किया और फिर मध्यक्रम को झकझोर दिया. एक समय मेजबान टीम का स्कोर 57 रन पर 4 विकेट हो गया था. मयंक अग्रवाल ने जरूर 160 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला. आखिरकार कर्नाटक की पूरी टीम 293 रन पर सिमट गई और जम्मू-कश्मीर को 291 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई, जिससे फाइनल का रुख लगभग तय हो गया.

जम्मू की शानदार बल्लेबाजी

वहां से रणनीति सीधी-सादी थी. नियंत्रण बनाए रखना तेज गति से बल्लेबाजी करने के बजाय, जम्मू और कश्मीर ने फिर से बल्लेबाजी की और मैच को कर्नाटक की पहुंच से बाहर कर दिया. 11 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद वापसी करते हुए, क़मरन इकबाल और साहिल लोत्रा ने मैच का रुख अपने हाथ में ले लिया.चौथे और पांचवें दिन, दोनों ने अपनी लय पकड़ी और चुपचाप फाइनल को कर्नाटक के लिए एक लंबा इंतजार बना दिया. शुरुआत में पारी को फिर से संवारने की कोशिश जल्द ही नियंत्रण में बदल गई, क्योंकि उन्होंने दबाव को झेला, समय लेकर बल्लेबाजी की और मैच को कर्नाटक की पहुंच से और दूर कर दिया. अंतिम दिन के अंत तक, कर्नाटक अब जीत के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था. वे बस टिके रहने की कोशिश कर रहे थे. दोपहर के भोजन के कुछ ही क्षण बाद पारी घोषित कर दी गई. कर्नाटक ने इसका विरोध नहीं किया. मैच पहले ही उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था.

जम्मू कश्मीर में रचा इतिहास

एक ऐसा फाइनल जो हमेशा से जम्मू-कश्मीर का था.पांच दिनों तक चले इस फाइनल में, कर्नाटक ने मयंक के प्रतिरोध या गेंदबाजी के कुछ शानदार प्रदर्शनों के जरिए वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन हर बार जब उन्होंने लय बनाने की कोशिश की, तो जम्मू-कश्मीर ने करारा जवाब दिया.पहली पारी में मिली बढ़त के चलते जम्मू-कश्मीर को कभी भी प्रतिक्रियात्मक क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा और इसके बजाय उन्होंने मैच की गति को अपने हिसाब से ढाला.अंतिम दिन की दोपहर तक, मुकाबला प्रतिस्पर्धा से हटकर स्वीकृति में बदल गया था.यह फाइनल हार या अराजकता से नहीं, बल्कि निरंतर नियंत्रण से तय हुआ था और पूरे समय ऐसा लग रहा था कि यह पल जम्मू-कश्मीर का है.

