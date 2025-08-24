एशिया कप 2025 से पहले इस क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन, सदमे में दुनियाभर के क्रिकेट फैंस
Advertisement
trendingNow12894209
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप 2025 से पहले इस क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन, सदमे में दुनियाभर के क्रिकेट फैंस

Cricketer Died: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होगा. इस टूर्नामेंट में भारत अपना पहला ही मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. इसी बीच एक क्रिकेटर के अचानक निधन से क्रिकेट जगत सदमे में है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप 2025 से पहले इस क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन, सदमे में दुनियाभर के क्रिकेट फैंस

Cricketer Died: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होगा. इस टूर्नामेंट में भारत अपना पहला ही मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. इसी बीच एक क्रिकेटर के अचानक निधन से क्रिकेट जगत सदमे में है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के एक लोकल क्रिकेटर फरीद हुसैन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. फरीद हुसैन के साथ यह दुर्घटना 20 अगस्त को हुई थी और यह दुर्घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई.

इस क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक फरीद हुसैन अपनी 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने अचानक अपनी कार का दरवाजा खोल दिया, ठीक उसी समय जब ये क्रिकेटर कार के पास से गुजरने ही वाला था. फरीद हुसैन कार के दरवाजे से टकरा गया और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा. फिर राह चलते लोग उनकी मदद के लिए दौड़े. जमीन पर गिरते ही फरीद हुसैन बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

56 गेंदों में 219 रन, उड़ाए 18 छक्के और 23 चौके, इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका टी20 क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक

पहले भी एक्सीडेंट में जा चुकी है एक दिग्गज की जान

बता दें कि फरीद हुसैन न केवल एक शानदार क्रिकेटर थे, बल्कि अपने क्षेत्र के कई युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी थे. फरीद हुसैन के निधन से उनके परिवार में मातम का माहौल है. बता दें कि कार एक्सीडेंट की वजह से ही 14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का भी निधन हो गया था. 14 मई 2022 को क्वींसलैंड शहर के टाउंसविले में एंड्रयू साइमंड्स की कार सड़क से नीचे पलट गई थी. एंड्रयू साइमंड्स इस एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी.

102 शतक और 3 तिहरे शतक लगाने वाला भारत का दिग्गज क्रिकेटर, अब 37 की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए उतरेगा

एंड्रयू फ्लिंटॉफ और ऋषभ पंत की बाल-बाल बची थी जान

दिसंबर 2022 में दो दिग्गज क्रिकेटर्स इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ और ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बच गए थे. एंड्रयू फ्लिंटॉफ बीबीसी के शो 'टॉप गियर' के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान इस हादसे का शिकार हो गए हैं. बता दें कि 30 दिसंबर 2022 की तड़के भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की बीएमडब्ल्यू कार दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया था. एक्सीडेंट के बाद जब उनकी कार की तस्वीरें आईं तो वह काफी भयानक थी, लेकिन ऋषभ पंत उस हादसे में बाल-बाल बच गए. एक्सीडेंट में ऋषभ पंत बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें टीम इंडिया में वापसी करने में डेढ़ साल से भी ज्यादा का समय लग गया. एक्सीडेंट में ऋषभ पंत के सिर, पीठ और पैरों में चोट आई थी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के जरिए टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी की थी.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Fareed Hussain

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;