जम्मू-कश्मीर ने कर दिखाया... पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी, फिर जोरदार भांगड़ा डांस, CM अब्दुल्ला ने शेयर किया Video

Jammu Kashmir vs Karnataka: जम्मू-कश्मीर ने हुबली में मेजबान कर्नाटक को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. उसने 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराकर इतिहास रच दिया. मैच ड्रॉ रहा और पहली पारी में 291 रन की बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद J&K को चैंपियन घोषित किया गया. जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर कर्नाटक को परास्त कर दिया. वह अब भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा इनाम जीतने वाली 19वीं अलग टीम है. यह एक ऐसे दशक में हो रहा है जब विदर्भ और मध्य प्रदेश जैसी टीमों ने खुद को चैंपियन टीम के रूप में स्थापित किया है.

जम्मू-कश्मीर इससे पहले तीन बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था. 2013-14, 2019-20 और 2024-25 में टीम आगे नहीं बढ़ पाई थी. रणजी चैंपियन बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया. मैच देखने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी स्टेडियम पहुंच गए थे. उन्होंने खिलाड़ियों के डांस का वीडियो भी बनाया और इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया. उन्होंने कहा, ''उन्होंने कर दिखाया. बहुत बढ़िया J&K.''

दोनों पारियों में जम्मू-कश्मीर की जोरदार बैटिंग

जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे. इसके बाद कर्नाटक की टीम 293 रनों पर सिमट गई थी. जम्मू-कश्मीर ने 291 रनों की लीड हासिल की और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 342 रन बनाए. कप्तान पारस डोगरा ने इस स्कोर पर जैसे ही पारी घोषित करने का ऐलान किया, टीम को चैंपियन घोषित कर दिया गया. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने स्टैंड से ही तालियां बजाईं और उन्होंने टीम को जश्न मनाने का पूरा मौका दिया.

जम्मू-कश्मीर के हीरो

जम्मू-कश्मीर के लिए इस रणजी सीजन में कई खिलाड़ियों ने गजब का प्रदर्शन किया. फाइनल में कामरान इकबाल ने दूसरी पारी में नाबाद 160 रन बनाए और साहिल लोतरा ने नाबाद 101 रन बनाए. इससे पहले पहली पारी में शुभम पुंडीर ने 121 और यावर हसन ने 88 रन बनाए. कप्तान पारस डोगरा ने 70 और कन्हैया वधवान ने 70 रन बनाए थे. साहिल ने पहली पारी में 72 रन का योगदान दिया. उनके अलावा अब्दुल समद ने 61 रन बनाए थे. इसके बाद आकिब नबी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया और कर्नाटक के खिलाफ कहर बरपा दिया. उन्होंने 54 रन देकर 5 विकेट लिए थे. आकिब नबी ने मशहूर कर्नाटक बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. मयंक अग्रवाल (160 रन) के अलावा केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर जैसे दिग्गज नाकाम रहे.

Congratulating Team J&K on their historic triumph in the Ranji Trophy, the Chief Minister announced a cash reward of ₹2 crore for the players and support staff after their emphatic victory over Karnataka on their home turf. Calling it a watershed moment for Jammu & Kashmir… pic.twitter.com/OnRJCa1EoB — Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) February 28, 2026

आकिब नबी और डोगरा का कमाल

आकिब नबी इस रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. 29 साल के इस खिलाड़ी ने सीजन में 44 विकेट लिए थे. लगातार दो सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में उन्हें चुनने की मांग तेज हो गई है. अब्दुल समद ने सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा 748 रन बनाए. कप्तान पारस डोगरा ने 637 रन बनाए. पारस डोगरा के जबरदस्त रेड-बॉल डोमेस्टिक करियर का भी अंत हो गया है. 41 साल के इस खिलाड़ी ने 153 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और वह मुंबई के महान खिलाड़ी वसीम जाफर के बाद रणजी ट्रॉफी में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. J&K की पहली जीत उनकी भी पहली जीत है.