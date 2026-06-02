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Hindi Newsक्रिकेटभारत की टेस्ट टीम से अचानक जुड़ा ये खूंखार तेज गेंदबाज, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां

भारत की टेस्ट टीम से अचानक जुड़ा ये खूंखार तेज गेंदबाज, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां

अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को अचानक भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. टीम इंडिया को IPL 2026 के बाद इस महीने अपनी ही धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच खेलना है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 02, 2026, 03:34 PM IST
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भारत की टेस्ट टीम से अचानक जुड़ा ये खूंखार तेज गेंदबाज, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां

अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को अचानक भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. टीम इंडिया को IPL 2026 के बाद इस महीने अपनी ही धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच खेलना है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इस महीने भारत के दौरे पर आएगी. 6 जून से लेकर 10 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत की टेस्ट टीम से अचानक जुड़ा ये खूंखार तेज गेंदबाज

रिपोर्ट्स के मुताबिक आकिब नबी को अचानक भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.खबरें हैं कि जम्मू और कश्मीर का यह दाएं हाथ का तेज गेंदबाज बैकअप के तौर पर टीम से जुड़ रहा है. आकिब नबी 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. आकिब नबी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जम्मू और कश्मीर ने अपना पहला ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था.

पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां

आकिब नबी पलक झपकते ही गिल्लियां उड़ा देते हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने 41 फर्स्ट क्लास मैचों में की औसत से 156 विकेट लिए हैं. इस साल फरवरी में खत्म हुए रणजी सीजन में आकिब नबी ने 12.57 की औसत से 60 विकेट लिए, जिसमें सात बार पांच-विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. हालांकि, उन्हें 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को पहली बार टीम में जगह दी.

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अजीत अगरकर ने तब टीम में आकिब नबी की गैरमौजूदगी के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्होंने 29 वर्षीय इस खिलाड़ी के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि भारत में टेस्ट मैच खेलते समय टीम में ज्यादा तेज गेंदबाज नहीं रखे जाते. अजीत अगरकर ने कहा, 'आकिब नबी निश्चित रूप से एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका सीजन बहुत शानदार रहा है, न सिर्फ इस बार, बल्कि पिछले सीजन में भी. इस बारे में हमेशा चर्चा होती है, लेकिन जब आप भारत में टेस्ट टीम चुनते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे सीमर्स (तेज गेंदबाज) चुनें. वह टीम में जगह बनाने के काफी करीब थे, लेकिन इस समय हमने उन तीन गेंदबाजों को चुना है, जिन्हें हमने पहले ही चुन लिया था, लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से चर्चा हुई थी. इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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