'जिंदगी का एक बड़ा मौका...' सच हुई भारत के इस पूर्व ओपनर की भविष्यवाणी, अब टीम इंडिया में आया कश्मीरी तेज गेंदबाज

जम्मू-कश्मीर के 29 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी को श्रीलंका की धरती पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से उबर नहीं पाए हैं. ऐसे में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा है. जसप्रीत बुमराह की चोट ने आकिब नबी के लिए भारतीय टेस्ट टीम में एंट्री का रास्ता साफ कर दिया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को यह ऐलान किया कि आकिब नबी को जसप्रीत बुमराह की जगह पर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इस ऐलान से पहले पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह का चोटिल होना भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे आकिब नबी के लिए यह जिंदगी का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है. आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा था, 'आकिब नबी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए. पिछले दो सालों में उन्होंने 100 से ज्यादा फर्स्ट-क्लास विकेट लिए हैं. पिछले सीजन में उन्होंने 60 फर्स्ट-क्लास विकेट लिए थे. उन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था, लेकिन यह उनके लिए भगवान का दिया हुआ मौका हो सकता है.'
आकाश चोपड़ा ने कहा था, 'IPL को भूल जाइए, क्योंकि उन्होंने रेड बॉल (लाल गेंद) से अच्छा प्रदर्शन किया है और यह रेड-बॉल टूर है. मुझे लगता है कि आकिब नबी को बिना किसी शक के चुना जाना चाहिए.' आकाश चोपड़ा को भरोसा था कि आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिलेगा और उनकी यह बात बिल्कुल सच साबित हुई हैं. आकिब नबी को उनकी मेहनत का फल मिल गया है. आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई है.
इस स्टार तेज गेंदबाज ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में जम्मू-कश्मीर के लिए 60 विकेट लिए और टीम को अपना पहला खिताब जिताने में मदद की. आकिब नबी ने कुल मिलाकर 43 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं और 162 विकेट लिए हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन किया और टीम को रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई. यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका के खिलाफ आकिब नबी कैसा प्रदर्शन करते हैं. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम जल्द से जल्द आकिब नबी को प्लेइंग इलेवन में मौका देना चाहेगी ताकि वह अपनी काबिलियत साबित कर सकें.