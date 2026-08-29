श्रीलंका टेस्ट सीरीज में नहीं मिला एक भी मैच, अब आकिब नबी को लेकर चल रही प्लानिंग, इस देश में खेलने का मिलेगा मौका!

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया. अब आकिब नबी ने अपने खेल को निखारने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया है. आकिब नबी ने अब इंग्लैंड में जाकर काउंटी चैंपियनशिप में खेलने का फैसला किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी योजनाओं में शामिल रखना चाहता है.
आकिब नबी ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज्यादा 60 विकेट लिए थे. आकिब नबी को गुरनूर बरार के साथ श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली थी. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को वर्कलोड के कारण जरूरी ब्रेक मिलने के बाद, गुरनूर बरार नॉर्थ जोन की टीम में शामिल होंगे. वे साउथ जोन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेंगे, जो रविवार 30 अगस्त को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगा. BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'भारतीय टीम के थिंक-टैंक ने फैसला किया है कि गुरनूर बरार दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे. अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज पहले से ही प्लेइंग इलेवन में हैं और गुरनूर बरार, सुनील कुमार की जगह लेंगे.'
BCCI के सूत्र ने आगे कहा, 'इसलिए, BCCI आकिब नबी के लिए इंग्लैंड में कम से कम दो-तीन रेड-बॉल मैच तलाश रहा है, जो उनके लिए फायदेमंद रहेगा.' रिपोर्ट के मुताबिक, सरे (Surrey) एक स्विंग बॉलर की तलाश में है और लंदन स्थित इस काउंटी क्लब के लिए आकिब नबी के कुछ मैच खेलने की संभावना पर बातचीत चल रही है. सूत्र ने कहा, 'हालांकि न्यूजीलैंड में हालात थोड़े अलग हैं, लेकिन आकिब नबी निश्चित रूप से योजनाओं का हिस्सा रहेंगे. इसलिए, उनके लिए कुछ मैच खेलना बुरा नहीं होगा, जबकि गुरनूर बरार दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे.'
सूत्र ने आगे कहा, 'BCCI आकिब नबी का UK वीजा दिलाने की कोशिश कर रहा है और वे UK के लिए रवाना हो सकते हैं.' मानव सुथार पहले ही वार्विकशायर के लिए दो मैच खेल चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए रेड-बॉल क्रिकेट खेलने इंग्लैंड लौट आए हैं. वहीं, आशुतोष शर्मा ने रॉयल लंदन वनडे कप में मिडलसेक्स का प्रतिनिधित्व किया. आकिब नबी ने 43 फर्स्ट-क्लास मैचों में 162 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 2.9 का रहा है, जो काफी शानदार है.