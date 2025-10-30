Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट के मैदान पर अचानक हुआ बड़ा धमाका, इलाके में दहशत, 4 खिलाड़ी बुरी तरह हुए जख्मी

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ है. इस विस्फोटक में क्रिकेट खेल रहे 10 से 13 साल की उम्र के कम से कम चार बच्चे बुरी तरह घायल हो गए हैं. यह घटना बुधवार की दोपहर को उस समय हुई जब उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा स्थित जिला पुलिस लाइन (DPL) के पास तूतीगुंड गांव में कुछ बच्चे मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 30, 2025, 08:18 AM IST
घायलों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद राशिद, हाजिम शब्बीर और जेयान ताहिर के रूप में हुई है, जो सभी स्थानीय गांव के बच्चे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी बच्चों को गंभीर हालत में जीएमसी हंदवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस रहस्यमयी विस्फोट की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम घटनास्थल पर पहुंची. शुरुआती जांच में घटना की जगह पर एक 'स्टन शेल' बरामद हुआ है. यह 'स्टन शेल' आमतौर पर सुरक्षा बलों द्वारा कानून-व्यवस्था नियंत्रण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. विस्फोट उस समय हुआ जब बच्चों का एक ग्रुप खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहा था.

इलाके में दहशत

फिलहाल इस धमाके में घायल हुए सभी चार लड़कों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी और विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट एक पुराने गोले के फटने से हुआ है. धमाके के बाद इस इलाके में दहशत फैल गई. क्रिकेट खेल रहे बच्चे घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे.

घटनास्थल को सील कर दिया गया

गांव के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सभी लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया. ये लड़के जिस मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे, उसे सील कर दिया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक पुराने गोले के कारण विस्फोट होने का संदेह है, जो इलाके में छोड़े गए थे. पुलिस ने विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी. ये सभी लड़के तूतीगुंड कुलंगम के निवासी हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Jammu and Kashmir

