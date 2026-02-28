जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम पर CM उमर अब्दुल्ला ने लुटा दिया खजाना, रणजी चैंपियन बनने पर इतने करोड़ के इनाम का ऐलान

Jammu and Kashmir Ranji Champion: पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने वाली जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने इनाम की घोषणा की है. जम्मू-कश्मीर टीम को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के घरेलू मैदान पर शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार का ऐलान किया है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रणजी ट्रॉफी फाइनल देखने स्टेडियम भी पहुंचे थे. ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और जश्न में शामिल हुए. अब उन्होंने जम्मू-कश्मीर टीम को पूरे सीजन ने शानदार प्रदर्शन और चैंपियन बनने पर पैसों की बरसात की है.

कर्नाटक को हराकर रणजी चैंपियन बना जम्मू-कश्मीर

केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 584 रन बनाए थे. इसके जवाब में कर्नाटक की टीम पहली इनिंग में 293 रन ही बना सकी. इसके बाद दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर ने 342 रन बनाए. मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर को जीत मिली.

जम्मू-कश्मीर के हीरो

जम्मू-कश्मीर के लिए इस रणजी सीजन में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल में कामरान इकबाल ने दूसरी पारी में नाबाद 160 रन बनाए और साहिल लोतरा ने नाबाद 101 रनों की पारी खेली. इससे पहले पहली इनिंग में शुभम पुंडीर ने 121 और यावर हसन ने 88 रन बनाए. कप्तान पारस डोगरा ने 70 और कन्हैया वधवान ने 70 रन बनाए थे. साहिल ने पहली पारी में 72 रन का योगदान दिया. उनके अलावा अब्दुल समद ने 61 रन बनाए थे. इसके बाद आकिब नबी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया और कर्नाटक के खिलाफ कहर बरपा दिया. उन्होंने 54 रन देकर 5 विकेट लिए थे. आकिब नबी ने मशहूर कर्नाटक बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. मयंक अग्रवाल (160 रन) के अलावा केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर जैसे दिग्गज नाकाम रहे.

