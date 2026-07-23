Jantar Mantar Protest: 'अपने देश की हालत देखो...', स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के मामले में कूद पड़ा पाकिस्तान का ये क्रिकेटर, लोगों ने बेरहमी से कर दिया ट्रोल

'कॉकरोच जनता पार्टी' की आड़ में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है. सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अभी भी बरकरार है और वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विपक्ष आंदोलन की आड़ में लगातार सरकार को घेराने का काम कर रही है. 'चलो पार्लियामेंट' मार्च के दौरान सोमवार 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भयंकर झड़प हुई, जिसमें काफी लोग चोटिल हुए हैं. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के मामले में कूद पड़े हैं.
दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है और भारत में सरकार के खिलाफ बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के पीछे के मकसद पर सवाल उठाए हैं. जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए, 45 वर्षीय दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर भारत की घरेलू अशांति पर चिंता जताई है. दानिश कनेरिया ने एक्स पर एक पोस्ट में, भारत में बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के पीछे के एक तय फॉर्मूले के बारे में बताया है.
दानिश कनेरिया ने एक्स पर लिखा, 'मैं परेशान हूं, क्योंकि भारत में हर विरोध प्रदर्शन की स्क्रिप्ट एक जैसी लगती है. 1. भगवान राम को अपशब्द कहना 2. भारत माता को अपशब्द कहना 3. पीएम मोदी को अपशब्द कहना 4. पीएम मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहना 5. ब्राह्मणों को अपशब्द कहना 6. हिंदुत्व को अपशब्द कहना. कोई चर्चा नहीं. कोई समाधान नहीं. सिर्फ नारे, अपशब्द और अराजकता. विपक्ष इस गलतफहमी में जी रहा है कि एक दिन वे भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा कर पाएंगे.'
दानिश कनेरिया ने चेतावनी दी कि जो राजनीतिक गुट नेपाल जैसी राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे गलतफहमी में हैं. इससे देश की प्रगति में बाधा आती है और बातचीत कमजोर होती है. एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का भारत के मामलों में दखल देना भारतीयों को रास नहीं आया. दानिश कनेरिया की इस पोस्ट के बाद भारतीय लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बेरहमी से ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से खेल चुके आखिरी गैर मुस्लिम खिलाड़ी हैं. कनेरिया ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2000 में किया था. कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले और बहुत सफल भी रहे. बाद में कनेरिया को फिक्सिंग में नाम आने के कारण पाकिस्तान की टीम से हटा दिया गया. दानिश कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 261 टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं. अब्दुल कादिर, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद पाकिस्तान क्रिकेट में दानिश कनेरिया से बड़े नाम माने जाते हैं, लेकिन ये सभी दिग्गज टेस्ट विकेट लेने के मामले में 61 मैच खेलने वाले कनेरिया से पीछे हैं.