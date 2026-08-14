AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोकने वाला ये ऑस्ट्रेलियाई कौन? खाते में है 259 टेस्ट विकेट

Australia vs Bangladesh: लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. आखिरी बार 2017 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी. बांग्लादेश की धरती पर हुई उस शृंखला में दोनों टीमों को 1-1 जीत मिली थी और सीरीज ड्रॉ हो गया था. ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 6 टेस्ट हुए हैं. 5 मैचों में कंगारुओं ने बाजी मारी है, जबकि एक मुकाबला बांग्ला टाइगर के नाम रहा है. क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश टेस्ट में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कारनामा किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ गेंदबाज ने किया था.