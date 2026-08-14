Add Zee Business As A Preferred Source
App

AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोकने वाला ये ऑस्ट्रेलियाई कौन? खाते में है 259 टेस्ट विकेट

Australia vs Bangladesh: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच लंबे समय बाद टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. बांग्लादेश की टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रही है. क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश टेस्ट में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 14, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:06 AM IST
AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोकने वाला ये ऑस्ट्रेलियाई कौन? खाते में है 259 टेस्ट विकेट
Image Credit: बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोकने वाला ये ऑस्ट्रेलियाई कौन? खाते में है 259 टेस्ट विकेट (AI Graphic)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोकने वाला ये ऑस्ट्रेलियाई कौन? खाते में 259 विकेट भी
2
3
4
5