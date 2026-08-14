AUS vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोकने वाला ये ऑस्ट्रेलियाई कौन? खाते में है 259 टेस्ट विकेट

Australia vs Bangladesh: लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. आखिरी बार 2017 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी. बांग्लादेश की धरती पर हुई उस शृंखला में दोनों टीमों को 1-1 जीत मिली थी और सीरीज ड्रॉ हो गया था. ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 6 टेस्ट हुए हैं. 5 मैचों में कंगारुओं ने बाजी मारी है, जबकि एक मुकाबला बांग्ला टाइगर के नाम रहा है. क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश टेस्ट में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कारनामा किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ गेंदबाज ने किया था.
जी हां, 2005 में चट्टोग्राम में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी ने दोहरा शतक जड़कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. वो पहली पारी में बतौर 'नाइटवाचमैन' बल्लेबाजी करने उतरे थे और बल्ले से ऐसा कमाल किया कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी यकीन नहीं हुआ.
जेसन गिलेस्पी की पहचान एक प्रॉपर तेज गेंदबाज के तौर पर होती थी. हालांकि, बल्लेबाजी में वो डिफेंस अच्छा करते थे इसीलिए कई मौकों पर उन्हें बतौर 'नाइटवाचमैन' इस्तेमाल किया जाता था. बांग्लादेश के खिलाफ 2005 में भी ऑस्ट्रेलिया का इरादा ऐसा ही था. सोच बस इतनी थी कि गिलेस्पी थोड़ा समय बर्बाद करें और दिन का खेल खत्म हो जाए, लेकिन किसे पता था कि गिलेस्पी बल्ले से ऐतिहासिक कारनामा करने वाले हैं. उन्होंने 425 गेंदों का सामना कर बांग्लादेशी गेंदबाजों की हवा निकाल दी और दोहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने 26 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 201 रन बनाए. बांग्लादेश का कोई भी गेंदबाज उन्हें परेशान तक नहीं कर सका.
चट्टोग्राम में खेला गया वो मैच हमेशा जेसन गिलेस्पी की उस जुझारू पारी की वजह से याद किया जाएगा. उस टेस्ट में बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. गिलेस्पी ने गेंद से कहर बरपाते हुए 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने गिलेस्पी की डबल सेंचुरी के दम पर स्कोरबोर्ड पर 581 रन लगा दिए. दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 304 रनों पर ऑलआउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला एक पारी और 80 रन से जीत लिया. जेसन गिलेस्पी 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए थे.
अपनी बल्लेबाजी से बांग्लादेश को रुलाने वाले जेसन गिलेस्पी का गेंदबाजी करियर शानदार रहा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 71 टेस्ट की 137 पारियों में 259 विकेट चटकाए. उन्होंने ODI में भी जलवा दिखाते हुए 97 मैचों में 142 विकेट झटके.