ये रिकॉर्ड नहीं चमत्कार है....करियर के आखिरी मैच में कूटे 201 रन, बर्थडे को स्पेशल बनाने इस बॉलर ने रच डाला था इतिहास

Jason Gillespie's world record: क्रिकेट में हर दिन कोई न कोई रिकॉर्ड बनता है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार देखकर भी यकीन नहीं होता. ऐसा ही एक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज के नाम है. इस दिग्गज ने 2006 में ऐसी इनिंग खेली थी, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई. आज 19 साल बाद भी कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया और शायद आगे भी मुश्किल होगा.
Trending Photos
Jason Gillespie's world record: हर क्रिकेटर चाहता है कि उसे करियर का पहला और आखिरी मुकाबला यादगार रहे. वो कुछ ऐसा कर जाए जिसे दुनिया हमेशा याद रखे. से सपना मुश्किल से पूरा होता है. इस सपने को एक दिग्गज खिलाड़ी ने काफी हद तक जिया है. उसने डेब्यू टेस्ट में 2 विकेट निकालकर कसी हुई गेंदबाजी की और जब करियर का आखिरी मैच खेलने उतरा तो कुछ ऐसा कर डाला, जो इतिहास बन गया. खास बात ये है कि जिस दिन वो टेस्ट करिर का आखिरी मैच खेलने उतरा उस दिन उसका जन्मदिन भी था. मतलब बर्थडे पर इस खिलाड़ी ने खुद को एक बड़ा गिफ्ट दिया और दुनिया को हैरान कर डाला. जाते-जाते वो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया, जिसे तोड़ना लगभग असंभव सा लगता है.
यहां जिस दिग्गज की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी हैं, जिनका काम विकेट निकालना था. उन्होंने करियर में कई दिग्गजों को आउट किया और कंगारू टीम के स्टार बॉलर्स में शुमार हुए. वो अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ के लिए मशहूर थे, लेकिन इस बॉलर ने करियर के आखिरी मैच में बल्ले से तबाही मचाई थी. गिलेस्पी ने ऐसी इनिंग खेली थी कि 19 साल बाद भी कोई बल्लेबाज उनके जैसा काल नहीं कर पाया. उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक अमर है.
जेसन गिलेस्पी के जिस रिकॉर्ड की बात हो रही वो एक नाइट-वॉचमैन के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में नाबाद 201 रन की पारी खेलना है, उन्होंने यह कमाल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ कर दिखाया था. इस रिकॉर्ड को अनोखा क्रिकेट रिकॉर्ड माना जाता है. जिस दिन उनके बल्ले से यह ऐतिहासिक पारी निकली थी. उस दिन उनका जन्मदिन भी था. आइए जानते हैं कैसे हुआ था ये चमत्कार....
दरअसल, टेस्ट मैच में अगर दिन खत्म होने वाला हो और टीम अपना मुख्य बल्लेबाज बचाना चाहती हो, तो उसकी जगह निचले क्रम का बल्लेबाज क्रीज पर भेजा जाता है. इसे कहते हैं नाइट-वॉचमैन. जिसका काम सिर्फ विकेट बचाना होता है, रन बनाना नहीं, लेकिन गिलेस्पी ने इस परिभाषा को बदलकर रख दिया था.
ये बात 19 अप्रैल 2006 की है. ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच चटगांव टेस्ट चल रहा था. उस मैच के चौथे दिन बतौर नाइट-वॉचमैन उतने जेसन गिलेस्पी ने 201 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनके बल्ले से 26 चौके और 2 छक्के निकले. इस दिन उनका जन्मदिन था और इत्तेफाक से वो टेस्ट मैच गिलेस्पी के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला भी. जिसे उन्होंने बेहद खास बनाया.
मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहली पारी में 197 रनों पर समेट दिया था. फिर बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले मैथ्यू हेडन का विकेट खो दिया. यहां से कप्तान रिकी पोंटिंग को मैदान पर आना था, लेकिन उन्होंने जेसन गिलेस्पी को नंबर-3 पर भेज दिया वो भी नाइट वॉचमैन के तौर पर. इस मौके को गिलेस्पी ने दोनों हाथ से लपका और बल्ले से तबाही मचाकर दुनिया को चौंका दिया. उन्होंने 425 गेंदों का सामना कर 201 रन कूटे, जिसमें 26 चौके और 2 छक्के शामिल थे.
ऑस्ट्रेलिया के लिए उस मैच की पहली पारी में जेसन गिलेस्पी ने 201, माइकल हसी 182 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 581/4 पर पहुंचाया था. पहली पारी के आधार पर उसे 384 रनों की बढ़त मिली थी. फिर कंगारू बॉलर्स ने जलवा दिखाया और मेजबान बांग्लादेश को दूसरी पारी में 304 रनों पर ढेर कर दिया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला पारी और 80 रनों से जीतने में सफल रहा था.
जेसन गिलेस्पी दिग्गज बॉलर रहे हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 71 टेस्ट, 97 वनडे और 1 टी20 मैच खेला है. गिलेस्पी ने टेस्ट फॉर्मेट में 259 विकेट निकाले. वनडे में 142 विकेट और T20I में 1 विकेट हासिल किया. आखिरी मैच में खेली गई 201 रनों की पारी ऐतिहासिक बन गई. उनके जैसा कारनामा कोई दूसरा बल्लेबाज अब तक नहीं कर सका है.
ये भी पढ़ें: AUS vs IND 5th T20I: रिकॉर्ड हो तो ऐसा...Abhishek Sharma ने T20I में बनाया ऐसा कीर्तिमान, तोड़ने में छूट जाएंगे पसीने