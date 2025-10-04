Advertisement
trendingNow12946945
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे का महान बल्लेबाज, टीम को जिताया वर्ल्ड कप… फिर भी दूध में से मक्खी की तरह किया गया बाहर

यह क्रिकेटर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रहा है, जिसने अपने बेहतरीन खेल से अपनी टीम को वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जिताया था. हालांकि सेलेक्टर्स ने फिर भी इस क्रिकेटर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 04, 2025, 05:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे का महान बल्लेबाज, टीम को जिताया वर्ल्ड कप… फिर भी दूध में से मक्खी की तरह किया गया बाहर

इंग्लैंड क्रिकेट टीम में पिछले दस साल में बड़ा बदलाव हुआ है. इस दौरान इंग्लैंड ने वनडे और टी20 का वर्ल्ड कप भी जीता. इस बदलाव की वजह रही बल्लेबाजी. इंग्लैंड में पिछले 10 सालों में विस्फोटक बल्लेबाजों की एक फौज आई, जिसने उनके क्रिकेट पूरी तरह बदल दिया. इन बल्लेबाजों में एक नाम जेसन रॉय का भी है. जेसन रॉय एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं.

टीम को जिताया वर्ल्ड कप

इंग्लैंड ने जब वनडे वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी जीती थी, तो उसमें जेसन रॉय का बहुत बड़ा योगदान रहा था. जेसन रॉय वनडे के महान बल्लेबाज रहे हैं. जेसन रॉय को उसकी क्षमता के मुताबिक मौका नहीं मिला. जेसन रॉय कभी इंजरी की वजह से बाहर हुए तो कभी उन्हें किसी दूसरे खिलाड़ी की वजह से ड्रॉप कर दिया गया. जेसन रॉय ने अपने करियर में कुछ मौकों पर तूफानी बल्लेबाजी को फिर से परिभाषित किया. एक समय लगता था कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. हालांकि लगातार मौके न मिलना उनके करियर के लिए झटका था.

Add Zee News as a Preferred Source

दूध में से मक्खी की तरह किया गया बाहर

जेसन रॉय ऐसे समय इंग्लिश टीम से अंदर-बाहर होते रहे जब अंग्रेज बल्लेबाज सफेद गेंद क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलने वाला गेम खेल रहे थे. इस दौर में इंग्लैंड के पास एक से एक शानदार बल्लेबाज आए. जेसन रॉय के पास भी गजब की हिटिंग काबिलियत रही. करीब 40 की औसत और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बताता है कि रॉय किसी भी मायने में टॉप वनडे बल्लेबाज से कमतर नहीं थे.

ढाई साल पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला

लगातार प्रदर्शन और मौके उनको इंग्लैंड के सबसे खतरनाक वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में खड़ा कर सकते थे. इसके बावजूद, लगभग ढाई साल पहले अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले रॉय वनडे में शतक लगाने के मामले में इंग्लैंड के लिए रूट और मॉर्गन के बाद तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. रूट ने 19, मॉर्गन ने 13 और रॉय ने 12 शतक लगाए हैं. वहीं, सर्वाधिक वनडे रनों के मामले में रॉय 10वें नंबर पर हैं.

आईपीएल में 614 रन बना चुके

35 साल के जेसन रॉय ने 5 टेस्ट में 1 अर्धशतक लगाते हुए 187, 116 वनडे में 12 शतक और 21 अर्धशतक लगाते हुए 4,271 और 64 टी20 में 8 अर्धशतक लगाते हुए 1522 रन बनाए हैं. इंग्लैंड टीम से बाहर चल रहे रॉय की टी20 लीग में बड़ी मांग है. वह ओपनर के रूप में दुनियाभर की टी20 लीग में खेलते हैं. आईपीएल में भी वह 21 मैच में 614 रन बना चुके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Jason Roy

Trending news

सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
;