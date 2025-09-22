भारत ने पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां, बुमराह के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे दिग्गज
Advertisement
trendingNow12932301
Hindi Newsक्रिकेट

भारत ने पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां, बुमराह के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे दिग्गज

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने टारगेट को 7 गेंद रहते ही चेज कर लिया. भारतीय टीम के लिए जीत के नायक रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल. अभिषेक ने 74 तो गिल ने 47 रनों की पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रनों के ऊपर की पार्टनरशिप की. हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में जिनके नाम एक अनोखा शर्मनाक रिकॉर्ड कायम हो गया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने टारगेट को 7 गेंद रहते ही चेज कर लिया. भारतीय टीम के लिए जीत के नायक रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल. अभिषेक ने 74 तो गिल ने 47 रनों की पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रनों के ऊपर की पार्टनरशिप की.  भारत ने मैच में पूरी तरह से अपना दबदबा बरकरार रखते हुए पाकिस्तान खिलाड़ियों की एक ना चलने दी, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा, जिसके बारे में अगर ये कहें उनका दिन नहीं था कल के मैच में तो गलत नहीं होगा. जी हां हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में जिनके नाम एक अनोखा शर्मनाक रिकॉर्ड कायम हो गया.

बुमराह का शर्मनाक रिकॉर्ड
जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए जमकर रन लुटाए. ऐसा बहुत कम होता है जब जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज  गेंदबाज को सामने वाला बल्लेबाज पीट पाए. हालांकि, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. इसमें कुछ भी संभव है.  दरअसल, बुमराह ने पावरप्ले में गेंदबाजी करते हुए 3 ओवरों में 34 रन खर्च कर दिए . यही नहीं उन्होंने  4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए अपने टी20 करियर का सबसे  महंगा स्पेल फेंक डाला. उन्होंने 4 ओवरों में 11.22 की इकोनॉमी से 45 रन दिए, जिसमें एक नो बॉल भी शामिल रही.  इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले अपने करियर के दूसरे टी20 मैच में 31 रन देने का कारनामा किया था. 

जसप्रीत बुमराह का टी20I करियर
साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत करने वाले बुमराह ने अभी तक अपने करियर में 73 टी20 मैच खेले हैं. 73 मैचों की 72 पारियों में उन्होंने 6.36 की इकोनॉमी से 92 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 का रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: टी20I में सबसे तेज 50 छक्के ठोकने वाले दुनिया के 5 दिग्गज, मैदान पर उतरते ही थर-थर कांपते हैं गेंदबाज

7 गेंद रहते जीता मुकाबला
पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना दिए थे.  साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलते हुए 5 चौके और 3 छक्के लगाए. फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज के 21, 20 रनों के योगदान से पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके जवाब  में टीम इंडिया ने मुकाबला 7 गेंद रहते जीत लिया. भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने सबसे ज्यादा 74 और गिल ने 47 रन बनाए. मैच को खत्म तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने किया.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

jaspirt bumrah

Trending news

'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
;