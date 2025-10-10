Advertisement
जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड, धोनी-रोहित और विराट के एलीट क्लब में अचानक हुई एंट्री

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रनों से जीता था. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ नई दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करने के लिए तैयार है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 10, 2025, 01:15 PM IST
जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड, धोनी-रोहित और विराट के एलीट क्लब में अचानक हुई एंट्री

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रनों से जीता था. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ नई दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करने के लिए तैयार है. इसी बीच भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है.जसप्रीत बुमराह की एंट्री अब महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के एलीट क्लब में हो गई है.

जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में चुने गए जसप्रीत बुमराह अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. जसप्रीत बुमराह ने इसके अलावा 89 वनडे मैच और 75 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं. तीनों फॉर्मेट्स में जसप्रीत बुमराह ने 467 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में 222 विकेट, वनडे में 149 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 96 इंटरनेशनल झटके हैं.

धोनी-रोहित और विराट के एलीट क्लब में अचानक हुई एंट्री

भारत के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में कम से कम 50 मैच खेलने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गज क्रिकेटरों की बराबरी कर ली है. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में घरेलू धरती पर पारी के हिसाब से सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बनने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. जसप्रीत बुमराह ने भारत में अपना 50वां टेस्ट विकेट सिर्फ 24 पारियों में हासिल किया था और महान जवागल श्रीनाथ की बराबरी कर ली थी.

क्रिकेट के हर फॉर्मेट में 50+ मैच खेलने वाले भारतीय

1. विराट कोहली - (123 टेस्ट, 302 वनडे, 125 T20I)

2. महेंद्र सिंह धोनी - (90 टेस्ट, 350 वनडे, 98 T20I)

3. रोहित शर्मा - (67 टेस्ट, 273 वनडे, 159 T20I)

4. रवींद्र जडेजा - (86 टेस्ट, 204 वनडे, 74 T20I)

5. आर अश्विन - (106 टेस्ट, 116 वनडे, 65 T20I)

6. जसप्रीत बुमराह - (50 टेस्ट, 89 वनडे, 75 T20I)

