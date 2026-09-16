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T20I Rankings: बुमराह-अर्शदीप ने लगाई छलांग, नंबर-1 ईशान के करीब पहुंचे अभिषेक, ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग

ICC Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने तीन टी20 मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. आखिरी मैच 17 सितंबर को होना है, उससे पहले आईसीसी रैंकिंग्स में उथल-पुथल देखने को मिली.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 16, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:33 PM IST
T20I Rankings: बुमराह-अर्शदीप ने लगाई छलांग, नंबर-1 ईशान के करीब पहुंचे अभिषेक, ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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