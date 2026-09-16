T20I Rankings: बुमराह-अर्शदीप ने लगाई छलांग, नंबर-1 ईशान के करीब पहुंचे अभिषेक, ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग

ICC T20I Rankings: भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का एक मुकाबला अभी बाकी है. 2-0 से अजेय बढ़त बनाने के बाद टीम इंडिया 17 सितंबर को क्लीन स्वीप की उम्मीद से उतरेगी. इस मैच से पहले आईसीसी ने ताज टी20I रैंकिग्स अपडेट कर दी हैं. इसमें भारतीय खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने छलांग लगाई है. वरुण चक्रवर्ती की भी टॉप-5 में एंट्री हो गई, लेकिन बदकिस्मती से वह एक मैच खेलकर ही इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं.
बात करें बैटिंग की तो अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग्स में नंबर-1 पर बैठे ईशान किशन के करीब आ चुके हैं. अभिषेक ने पहले मैच में 82 रन की आतिशी पारी खेली थी. इसके बाद दूसरे मैच में 39 रन ठोके. 862 रैंकिंग के साथ अभिषेक दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ईशान 913 रैंकिंग के साथ नंबर-1 पर काबिज हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को एक पायदान का नुकसान हुआ है और तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं. टीम इंडिया के तिलक वर्मा को भी एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है और 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. अब 7वें पर श्रीलंका के खिलाफ आतिशी पारी खेलने वाले जोस बटलर पहुंचे हैं.
जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने आईसीसी टी20 रैंकिंग्स में छलांग लगाई है. बुमराह इंजरी के बाद लौट रहे हैं और उन्होंने दोनों टी20 मैच में 1-1 विकेट ही हासिल किया. इसके बाद भी उन्होंने 7 पायदान की छलांग मारी है. अब बुमराह टॉप-10 में आ चुके हैं. वहीं, अर्शदीप सिंह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में 5 विकेट झटके और 11 पायदान की छलांग लगाकर 14वें नंबर पर आ गए हैं. वरुण चक्रवर्ती भी दो पायदान ऊपर आए हैं.
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राशिद खान ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन दूसरे मैच में 3 विकेट झटके. अभी भी उनके आस-पास कोई भी गेंदबाज नहीं हैं. गेंदबाजों की रैंकिंग्स में राशिद टॉप पर कब्जा करके बैठे हुए हैं. तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. इसमें भी इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. भारत इस मैच में क्लीन स्वीप की उम्मीद किए बैठा होगा.