T20I Rankings: बुमराह-अर्शदीप ने लगाई छलांग, नंबर-1 ईशान के करीब पहुंचे अभिषेक, ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग

बात करें बैटिंग की तो अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग्स में नंबर-1 पर बैठे ईशान किशन के करीब आ चुके हैं. अभिषेक ने पहले मैच में 82 रन की आतिशी पारी खेली थी. इसके बाद दूसरे मैच में 39 रन ठोके. 862 रैंकिंग के साथ अभिषेक दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ईशान 913 रैंकिंग के साथ नंबर-1 पर काबिज हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को एक पायदान का नुकसान हुआ है और तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं. टीम इंडिया के तिलक वर्मा को भी एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है और 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. अब 7वें पर श्रीलंका के खिलाफ आतिशी पारी खेलने वाले जोस बटलर पहुंचे हैं.