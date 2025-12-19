IND vs SA: बुमराह का ब्रेक थ्रू और चक्रवर्ती का 'चक्रव्यूह'.. हार्दिक-तिलक की बैटिंग से बची लाज, सीरीज पर भारत का कब्जा

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां टी20 मैच पैसा वसूल साबित हुआ. टीम इंडिया की धमाकेदार बैटिंग के बाद जादुई गेंदबाजी भी देखने को मिली. डि कॉक ने दमदार शुरुआत कर मैच में जान डाल दी थी, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. भारत ने आखिरी मैच को 30 रन से जीतकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया है. भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 232 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रखा था, जिसमें हार्दिक और तिलक वर्मा के बीच आतिशी पार्टनरशिप देखने को मिली थी.

टॉस हारा भारत

टीम इंडिया इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी. बल्लेबाज भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूटे, पहले अभिषेक और संजू सैमसन ने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी. अभिषेक ने 21 गेंद में 34 जबकि सैमसन ने 22 गेंद में 37 रन की पारी खेली. इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों को आसमान ताकने पर मजबूर कर दिया. दोनों ने आतिशी अर्धशतक ठोक टीम इंडिया के स्कोर को 231 तक पहुंचा दिया.