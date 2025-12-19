Advertisement
trendingNow13047072
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA: बुमराह का ब्रेक थ्रू और चक्रवर्ती का चक्रव्यूह.. हार्दिक-तिलक की बैटिंग से बची लाज, सीरीज पर भारत का कब्जा

IND vs SA: बुमराह का ब्रेक थ्रू और चक्रवर्ती का 'चक्रव्यूह'.. हार्दिक-तिलक की बैटिंग से बची लाज, सीरीज पर भारत का कब्जा

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां टी20 मैच पैसा वसूल साबित हुआ. टीम इंडिया की धमाकेदार बैटिंग के बाद जादुई गेंदबाजी भी देखने को मिली. डि कॉक ने दमदार शुरुआत कर मैच में जान डाल दी थी, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. भारत ने आखिरी मैच को 30 रन से जीतकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां टी20 मैच पैसा वसूल साबित हुआ. टीम इंडिया की धमाकेदार बैटिंग के बाद जादुई गेंदबाजी भी देखने को मिली. डि कॉक ने दमदार शुरुआत कर मैच में जान डाल दी थी, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. भारत ने आखिरी मैच को 30 रन से जीतकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया है. भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 232 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रखा था, जिसमें हार्दिक और तिलक वर्मा के बीच आतिशी पार्टनरशिप देखने को मिली थी. 

टॉस हारा भारत

टीम इंडिया इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी. बल्लेबाज भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूटे, पहले अभिषेक और संजू सैमसन ने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी. अभिषेक ने 21 गेंद में 34 जबकि सैमसन ने 22 गेंद में 37 रन की पारी खेली. इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों को आसमान ताकने पर मजबूर कर दिया. दोनों ने आतिशी अर्धशतक ठोक टीम इंडिया के स्कोर को 231 तक पहुंचा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
revanth reddy telangana cm
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने