Advertisement
trendingNow13186915
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: IPL के 23 दिन बाद बुमराह को मिला पहला विकेट... वाइफ खुशी से गदगद, वायरल हुआ हार्दिक का रिएक्शन

VIDEO: IPL के 23 दिन बाद बुमराह को मिला पहला विकेट... वाइफ खुशी से गदगद, वायरल हुआ हार्दिक का रिएक्शन

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार हैं. लेकिन आईपीएल 2026 का आगाज उनके लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. 20 दिन बीतने के बाद भी उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. हालांकि, गुजरात के खिलाफ उन्होंने सीजना का पहला विकेट हासिल किया और इसके बाद के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुमराह का 21 दिन बाद खुला खाता. (BCCI)
बुमराह का 21 दिन बाद खुला खाता. (BCCI)

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम हार की बेड़ियों में कसी नजर आ रही थी. 20 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ मुकाबले में जैसे-तैसे मुंबई ने हार की बेड़ियां टूटी और टीम ने दूसरा मुकाबला जीता. न सिर्फ मुंबई की हालत खराब थी बल्कि टीम के स्टार पेसर बुमराह को भी विकेट नहीं मिल रहा था. इस मैच में बुमराह का खाता खुला और इसके बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बुमराह की वाइफ भी इस सीजन के उनके पहले विकेट पर खुशी से गदगद नजर आईं.

गुस्से वाला वीडियो हुआ था वायरल

बुमराह 5 मैच में बिना विकेट लिए वापस लौटे. इस दौरान उनके दिल तोड़ने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखने को मिले. लेकिन गुजरात के खिलाफ मुकाबले में उनकी थकी आंखों को सुकून मिला. मुंबई ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों के बड़े अंतर से धूल चटा दी. टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शतक ठोककर आलोचकों का मुंहतोड़ जवाब दिया.

खास अंदाज में मिला विकेट 

बुमराह ने गुजरात के खिलाफ भले ही एक विकेट लिया हो, लेकिन ये बेहद खास था. उन्हें पहली ही गेंद पर सफलता हासिल हो गई. बुमराह की शानदार डिलीवरी में साई सुदर्शन फंस गए. मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अश्वनी कुमार ने झटके, जिन्होंने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई ने बोर्ड पर 199 रन टांग दिए थे. इसके बाद बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के साथ जश्न मनाते नजर आए. वहीं, बुमराह की वाइफ संजना भी इस विकेट को सेलीब्रेट करती दिखीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. 1 ओवर में 43 रन.. IPL में ढेर 7 छक्के ठोकने वाला शेर, नाम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

तिलक वर्मा का धांसू शतक

मुंबई के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बल्ले से तूफान मचा दिया. तिलक लगातार फ्लॉप होते दिख रहे थे. लेकिन उन्होंने कमबैक एक शानदार, ताबड़तोड़ सेंचुरी से किया. मुंबई की टीम ने 6 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर कब्जा जमा लिया है. अब देखना होगा टीम ये जीत की लय बरकरार रखने में कामयाब होती है या नहीं. बुमराह पर अगले मैच में भी सभी की नजरें होंगी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
Pahalgam
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
Punjab Anti-Gangster Campaign
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
West Bengal
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
West Bengal Assembly Election 2026
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले देश की बड़ी गलती
War news
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का प्लान फेल कैसे हुआ? 500 साल पहले देश की बड़ी गलती
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
jammu kashmir news
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे भारी, इन 5 राज्यों में भीषण लू का 'हीटवेव अलर्ट' जारी
Heatwave Alert India
दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे भारी, इन 5 राज्यों में भीषण लू का 'हीटवेव अलर्ट' जारी
93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर…पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में कैसे लिया बदला
Pahalgam attack
93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर…पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में कैसे लिया बदला
कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, QR कोड पहचान सिस्टम लागू
Pahalgam attack
कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, QR कोड पहचान सिस्टम लागू