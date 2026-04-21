VIDEO: IPL के 23 दिन बाद बुमराह को मिला पहला विकेट... वाइफ खुशी से गदगद, वायरल हुआ हार्दिक का रिएक्शन

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम हार की बेड़ियों में कसी नजर आ रही थी. 20 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ मुकाबले में जैसे-तैसे मुंबई ने हार की बेड़ियां टूटी और टीम ने दूसरा मुकाबला जीता. न सिर्फ मुंबई की हालत खराब थी बल्कि टीम के स्टार पेसर बुमराह को भी विकेट नहीं मिल रहा था. इस मैच में बुमराह का खाता खुला और इसके बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बुमराह की वाइफ भी इस सीजन के उनके पहले विकेट पर खुशी से गदगद नजर आईं.

गुस्से वाला वीडियो हुआ था वायरल

बुमराह 5 मैच में बिना विकेट लिए वापस लौटे. इस दौरान उनके दिल तोड़ने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखने को मिले. लेकिन गुजरात के खिलाफ मुकाबले में उनकी थकी आंखों को सुकून मिला. मुंबई ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों के बड़े अंतर से धूल चटा दी. टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शतक ठोककर आलोचकों का मुंहतोड़ जवाब दिया.

खास अंदाज में मिला विकेट

बुमराह ने गुजरात के खिलाफ भले ही एक विकेट लिया हो, लेकिन ये बेहद खास था. उन्हें पहली ही गेंद पर सफलता हासिल हो गई. बुमराह की शानदार डिलीवरी में साई सुदर्शन फंस गए. मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अश्वनी कुमार ने झटके, जिन्होंने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई ने बोर्ड पर 199 रन टांग दिए थे. इसके बाद बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के साथ जश्न मनाते नजर आए. वहीं, बुमराह की वाइफ संजना भी इस विकेट को सेलीब्रेट करती दिखीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. 1 ओवर में 43 रन.. IPL में ढेर 7 छक्के ठोकने वाला शेर, नाम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

तिलक वर्मा का धांसू शतक

मुंबई के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बल्ले से तूफान मचा दिया. तिलक लगातार फ्लॉप होते दिख रहे थे. लेकिन उन्होंने कमबैक एक शानदार, ताबड़तोड़ सेंचुरी से किया. मुंबई की टीम ने 6 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर कब्जा जमा लिया है. अब देखना होगा टीम ये जीत की लय बरकरार रखने में कामयाब होती है या नहीं. बुमराह पर अगले मैच में भी सभी की नजरें होंगी.