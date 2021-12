Jasprit Bumrah के टखने में लगी जबरदस्त चोट, टेस्ट सीरीज से बाहर होने का खतरा

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट (Centurion Test) के तीसरे दिन इंडियन कैंप से एक बुरी खबर आई है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) चोटिल हो गए है.

जब दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की बैटिंग के दौरान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद रासी वान डार डुसेन (Rassie van der Dussen) को फेंकी तभी बुमराह का टखना मुड़ गया.

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) दर्द से कराहने लगे और जमीन पर गिर गए. तभी भारतीय टीम के फीजियो नितिन पटेल (Nitin Patel) आए और बुमराह को मैदान से बाहर ले गए जिसक पाद उनके टखने में पट्टी लगाई गए.

Jasprit Bumrah walking off the field to get further medical attention after he twisted his ankle while bowling.#BoxingDayTest#SAvIND pic.twitter.com/OeX1rTU6pn

