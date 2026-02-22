जसप्रीत बुमराह ने रच दिया इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में बन गए सबसे सफल भारतीय गेंदबाज, अश्विन का तोड़ा रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में इतिहास रच दिया है. जसप्रीत बुमराह ने रविवार को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच में भारत के लिए चार ओवर फेंके और 15 रन देकर 3 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह इसी के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह के तीन विकेटों ने उन्हें रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ने और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने में मदद की. रविचंद्रन अश्विन ने भारत के लिए 24 T20 वर्ल्ड कप मैच खेले और 32 विकेट हासिल किए थे, जबकि जसप्रीत बुमराह के नाम अब 22 मैचों में 33 विकेट हैं. जसप्रीत बुमराह ने रविवार को अपने पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर क्विंटन डि कॉक का डिफेंस तोड़कर अपना विकेट खाता खोला. क्विंटन डि कॉक 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही बना सके.

Add Zee News as a Preferred Source

जसप्रीत बुमराह ने रच दिया इतिहास

अपने दूसरे ओवर में, जसप्रीत बुमराह ने रयान रिकेल्टन का विकेट लिया. रयान रिकेल्टन, जो IPL में मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, छठी गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हुए. जसप्रीत बुमराह का तीसरा विकेट कॉर्बिन बॉश के रूप में आया. उन्होंने साउथ अफ्रीका की पारी के 19वें ओवर में अपनी ही गेंद पर बॉश का कैच लिया. जसप्रीत बुमराह के अलावा, अर्शदीप सिंह ने भी साउथ अफ्रीका के दो बैट्समैन को आउट किया. बाएं हाथ के पेसर के कुछ विकेटों ने उन्हें अश्विन के बराबर ला दिया. अर्शदीप के नाम 18 T20 वर्ल्ड कप मैचों में 32 विकेट हैं.

T20 वर्ल्ड कप में बन गए सबसे सफल भारतीय गेंदबाज

1. जसप्रीत बुमराह - 33 विकेट

2. रविचंद्रन अश्विन -32 विकेट

3. अर्शदीप सिंह - 32 विकेट

4. हार्दिक पांड्या - 29 विकेट

5. रविंद्र जडेजा - 22 विकेट

6. अक्षर पटेल - 18 विकेट

शाकिब अल हसन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. शाकिब अल हसन ने 2007 से 2024 तक बांग्लादेश के लिए 43 मैच खेले और 50 विकेट हासिल किए थे. T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शाकिब के बाद एडम जाम्पा, राशिद खान, वानिंदु हसरंगा और शाहिद अफरीदी हैं.