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968 दिन बाद आए और छाए... जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कुलदीप यादव का रिकॉर्ड, अब अजीत अगरकर-इरफान पठान से भी आगे

India vs England 1st ODI: जसप्रीत बुमराह ने 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने न केवल 150 विकेट पूरे किए, बल्कि रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 14, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:31 PM IST
968 दिन बाद आए और छाए... जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कुलदीप यादव का रिकॉर्ड, अब अजीत अगरकर-इरफान पठान से भी आगे
Image Credit: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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