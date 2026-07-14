968 दिन बाद आए और छाए... जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कुलदीप यादव का रिकॉर्ड, अब अजीत अगरकर-इरफान पठान से भी आगे

India vs England 1st ODI: भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के 968 दिनों के बाद वनडे क्रिकेट की प्लेइंग इलेवन में वापसी की. वह वनडे क्रिकेट में आते ही छा गए. बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मेजबान टीम को संकट में डाल दिया. उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच आउट कराकर अपने वनडे करियर का 150वां विकेट हासिल किया.
हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही बुमराह ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. वह अब इंग्लैंड की धरती पर भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने रवींद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम इंग्लैंड में 30 विकेट थे. बुमराह अब 31 विकेटों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं. उनके बाद भुवनेश्वर कुमार (28), मदन लाल (27) और मोहम्मद शमी (26) का नंबर आता है.
Jasprit Bumrah comes back into the attack and immediately gets the big wicket of Harry Brook!
He's caught in the slip by Rohit Sharma for 1 run.
England 64/3
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— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
बुमराह ने न केवल विकेटों का दोहरा शतक (टेस्ट, वनडे, टी20 मिलाकर) पूरा करने की ओर कदम बढ़ाए, बल्कि वह गेंदों के लिहाज से 150 विकेट तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि 4605 गेंदों में हासिल की. इस प्रक्रिया में उन्होंने अजीत अगरकर (5027 गेंदें) और इरफान पठान (5131 गेंदें) जैसे पूर्व दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ दिया है. इस सूची में मोहम्मद शमी (4070 गेंदें) पहले और कुलदीप यादव (4513 गेंदें) दूसरे स्थान पर हैं.
टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. उनकी टीम की शुरुआत काफी खराब रही और उसने 107 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए.मैच के 14वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने एक कटर डाली जो उम्मीद से अधिक उछली. हैरी ब्रूक इस गेंद को ठीक से समझ नहीं पाए और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पहली स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली गई. यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इंग्लैंड ने अपने सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया था और बुमराह के इस वार ने उसे पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया.