Advertisement
trendingNow13051925
Hindi Newsक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में 500 का जादुई आंकड़ा छुएंगे बुमराह! कपिल देव और जहीर खान के एलीट क्लब में हो जाएगी एंट्री

इंटरनेशनल क्रिकेट में '500' का जादुई आंकड़ा छुएंगे बुमराह! कपिल देव और जहीर खान के एलीट क्लब में हो जाएगी एंट्री

Jasprit Bumrah: न्यूजीलैंड की टीम जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आ रही है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक जबकि टी20 इंटरनेशनल सीरीज 21 जनवरी से 31 जनवरी तक खेली जाएगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 24, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेशनल क्रिकेट में '500' का जादुई आंकड़ा छुएंगे बुमराह! कपिल देव और जहीर खान के एलीट क्लब में हो जाएगी एंट्री

Jasprit Bumrah: न्यूजीलैंड की टीम जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आ रही है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक जबकि टी20 इंटरनेशनल सीरीज 21 जनवरी से 31 जनवरी तक खेली जाएगी. जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में खेलेंगे. ऐसे में उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रचंड रिकॉर्ड बनाने का मौका है.

बुमराह छुएंगे '500' का जादुई आंकड़ा

जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में एक महारिकॉर्ड बना सकते हैं. 32 साल के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में '500' का जादुई आंकड़ा छूने के करीब हैं. जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट का आंकड़ा छूने से सिर्फ 14 विकेट दूर हैं. फिलहाल जसप्रीत बुमराह के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 486 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

कपिल देव और जहीर खान के एलीट क्लब में हो जाएगी एंट्री

जसप्रीत बुमराह अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 14 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं तो वह आसानी से इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट का आंकड़ा छू लेंगे. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अभी तक 83 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 101 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने इसके अलावा टीम इंडिया के लिए 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट झटके हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अभी तक 89 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 149 विकेट हासिल किए हैं. भारत में केवल कपिल देव, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ ही 500 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह के पास इस खास क्लब में शामिल होने का मौका है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अनिल कुंबले - 953 विकेट

2. रविचंद्रन अश्विन - 765 विकेट

3. हरभजन सिंह - 707 विकेट

4. कपिल देव - 687 विकेट

5. रवींद्र जडेजा - 634 विकेट

6. जहीर खान - 597 विकेट

7. जवागल श्रीनाथ - 551 विकेट

8. जसप्रीत बुमराह - 486 विकेट

9. मोहम्मद शमी - 462 विकेट

10. ईशांत शर्मा - 434 विकेट

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा