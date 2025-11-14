Advertisement
कोलकाता टेस्ट में बवाल... बावुमा को 'बौना' कहकर फंस गए बुमराह? कहीं भरना न पड़ जाए जुर्माना

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है. मैच के दौरान भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत के बीच हुई बातचीत का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Nov 14, 2025
इस क्लिप में दावा किया गया है कि जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा को बौना कहा है. इस वायरल क्लिप में जसप्रीत बुमराह को तेम्बा बावुमा पर कुछ कमेंट करते हुए सुना गया है.

बावुमा को 'बौना' कहकर फंस गए बुमराह?

दरअसल, हुआ यूं कि साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 13वां ओवर फेंकने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए. जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की आखिरी गेंद साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के पैड पर जा लगी, जिसके बाद इस भारतीय तेज गेंदबाज ने LBW की जोरदार अपील की. हालांकि मैदानी अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत के साथ DRS को लेकर कुछ बातचीत करते हुए नजर आए. ऋषभ पंत ने कहा कि गेंद में हाइट है. इस पर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि ये बौना भी तो है.

कहीं भरना न पड़ जाए जुर्माना

जसप्रीत बुमराह इस वायरल क्लिप के बाद बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. किसी भी व्यक्ति पर 'बौना' कमेंट बॉडी शेमिंग के तहत आता है. भले ही जसप्रीत बुमराह ने गलती से यह बात बोल दी, लेकिन आईसीसी इसको लेकर कड़ा एक्शन भी ले सकता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी इस घटना के बाद क्या एक्शन लेता है. बता दें कि कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की बेहद कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली है. जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट झटके हैं.

साउथ अफ्रीका की टीम 159 रन पर ढेर

बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 159 रन पर समेट दिया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका है.

