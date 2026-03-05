500 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, अनिल कुंबले और कपिल देव के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट500 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, अनिल कुंबले और कपिल देव के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल के दौरान अपने करियर का एक बड़ा मुकाम हासिल किया. वह इंग्लैंड की पारी के पांचवें ओवर में अपने स्पेल की पहली गेंद पर पहला विकेट लेकर 500 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने वाले आठवें भारतीय बन गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 05, 2026, 10:25 PM IST
23 जनवरी 2016 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से बुमराह ने सभी फॉर्मेट में 500 विकेट हासिल किए हैं. उनसे पहले अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, कपिल देव, रवींद्र जडेजा, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ जैसे सात अन्य भारतीय गेंदबाज ऐसा कर चुके हैं. अहमदाबाद के 32 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अब तक 52 टेस्ट में 234 विकेट, 89 वनडे में 149 विकेट और 94 टी20 मुकाबलों में 117 विकेट हासिल किए हैं, जो सभी फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और जबरदस्त असर को दिखाता है.

आग उगल रहे हैं जसप्रीत बुमराह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह का प्रदर्शन भी उतना ही शानदार रहा है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम के लिए छह मैचों में नौ विकेट लिए थे, और सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेकर अपने विकेटों की संख्या 10 कर ली. जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैचों में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

महान गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल

खास बात यह है कि उन्होंने पिछले महीने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पड़ोसी देश के खिलाफ ग्रुप-ए मैच के दौरान अपने पहले ही ओवर में दो पाकिस्तानी बल्लेबाजों, सैम अयूब और सलमान अली आगा को भी आउट किया था. 500 विकेट लेने के साथ ही बुमराह भारत के सबसे महान गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

बुमराह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अगर वह इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सेमीफाइनल में चार विकेट ले लेते हैं, तो वह पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने के एनरिक नॉर्त्जे के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

T20 World Cup 2026

