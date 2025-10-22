6 गेंदों में 5 चौके, 2 छक्के और 35 रन... 148 साल के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, इस भारतीय गेंदबाज ने बल्ले से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Stuart Broad most expensive over: क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा दिन आया जब इतिहास बदल गया. दरअसल ये उस मैच की बात है जब भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच का है, जहां भारत के तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह बल्ले से अचानक हीरो बन गए. दरअसल उस वक्त सामने इंग्लैंड के अनुभवी बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड थे, जिन्हें पहले टी-20 में युवराज सिंह से एक ओवर में छह छक्के पड़े थे. हालांकि इस बार ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन पड़े और यह रन बनाने वाले खुद बुमराह थे. इसमें बुमराह के बल्ले से 29 रन और बाकी एक्स्ट्रा रन थे. यह टेस्ट क्रिकेट के 145 साल के इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया. बुमराह ने ब्रायन लारा का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और ब्रॉड के नाम एक और शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वहीं 2025 में टेस्ट क्रिकेट को करीब 148 साल हो गए हैंं.

जसप्रीत बुमराह का तूफान

यह बात साल 2022 की है, जब भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम (एजबेस्टन) में 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा था. इस मैच में भारत की कप्तानी की बागडोर टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह संभाल रहे थे. मैच के दूसरे दिन भारतीय पारी लगभग खत्म होने वाली थी और टीम का स्कोर 377 पर 9 विकेट था. क्रीज पर बुमराह और मोहम्मद सिराज थे. भारतीय पारी के 84वें ओवर में इंग्लैंड के दिग्गज और अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड गेंद डालने आए. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ओवर क्रिकेट इतिहास में एक भूचाल ला देगा और वो भी एक गेंदबाज के बल्ले से ऐसा कारनामा होगा.

एक ओवर में 35 रन और वर्ल्ड रिकॉर्ड

जैसे ही ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने बल्ला चलाना शुरू कर दिया.

पहली गेंद

ब्रॉड ने बाउंसर फेंकी. बुमराह ने बल्ला चलाया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री पार कर गई.

दूसरी गेंद

ब्रॉड शायद दबाव में आ गए. उन्होंने एक ऐसी बाउंसर फेंकी जो इतनी ऊंची थी कि वह वाइड करार दी गई और 4 रन के लिए भी चली गई. यानी एक ही गेंद पर 5 रन आ गए.

तीसरी गेंद

ब्रॉड ने फिर बाउंसर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार पैर क्रीज से बाहर था और वह नो-बॉल हो गई. बुमराह ने इस नो-बॉल पर जोर से बल्ला घुमाया और गेंद हवा में गई, फाइन लेग बाउंड्री पार करते हुए छक्का लगा. इस तरह नो-बॉल का 1 रन + छक्के का 6 रन = 7 रन.

चौथी गेंद (ओवर की दूसरी लीगल गेंद)

ब्रॉड ने फुल लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर बुमराह ने मिड-ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया.

पांचवीं गेंद (तीसरी लीगल गेंद)

बुमराह पूरी तरह सेट हो चुके थे. ब्रॉड ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन बुमराह ने उसे इनसाइड-एज से मोड़कर फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया.

छठी गेंद (चौथी लीगल गेंद)

ब्रॉड ने अपना एंगल बदला, लेकिन बुमराह ने इसे भी लेग साइड में घुमाकर चौका मारा.

सातवीं गेंद (पांचवी लीगल गेंद)

ब्रॉड ने फिर बाउंसर डाली और बुमराह ने पूरी ताकत से उस पर छक्का लगा दिया, जो डीप मिड-विकेट के ऊपर से गया.

आठवीं गेंद (छठी लीगल गेंद)

ब्रॉड ने आखिर में सही लेंथ की गेंद डाली, जिस पर बुमराह ने दौड़कर एक सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास रख ली.

इस तरह एक ओवर में कुल 35 रन बने, जिसमें बुमराह के बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन आए, जबकि 6 रन एक्स्ट्रा (वाइड और नो-बॉल) थे.

दो रिकॉर्ड एक साथ टूटे

इस तूफानी बल्लेबाजी से दो बड़े रिकॉर्ड टूट गए. जहां स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम अब टेस्ट इतिहास का सबसे महंगा ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वहीं बुमराह ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2003 में एक ओवर में 28 रन बनाए थे. इसके साथ जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और कप्तान) बन गए.