Advertisement
trendingNow13004026
Hindi Newsक्रिकेट

जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा वसीम अकरम का घमंड! पंजा खोलते ही बनाया ऐसा बड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय

Jasprit Bumrah Breaks Wasim Akram Record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह का दबदबा देखने को मिला. स्टार गेंदबाज के आगे अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक-एक कर घुटने टेक दिए. बुमराह ने टेस्ट करियर का 16वां पंजा खोला और इसके साथ ही पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा वसीम अकरम का घमंड! पंजा खोलते ही बनाया ऐसा बड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय

Jasprit Bumrah Breaks Wasim Akram Record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया. स्टार पेसर ने विपक्षी टीम को तहस-नहस करते हुए अपने टेस्ट करियर का 16वां फाइव विकेट हॉल पूरा किया. इसके साथ ही बुमराह ने पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसपर पाकिस्तान को सालों से गुमान था.

टेस्ट करियर में 16वीं बार पंजा खोलकर बुमराह ने इतिहास रच दिया. स्टार गेंदबाज SENA देशों ( साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ सबसे अधिक बार 'फाइव विकेट हॉल' लेने वाले एशियाई तेज गेंदबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम के नाम था. 

बुमराह ने तोड़ा पाकिस्तान का घमंड!

पाकिस्तान के पूर्व स्टार पेसर वसीम अकरम ने SENA देशों के खिलाफ कुल 12 बार पारी में पांच विकेट चटकाए थे. बुमराह उनसे अब आगे निकल चुके हैं. भारतीय गेंदबाज ने SENA देशों के खिलाफ 13 बार ये कारनामा कर दिया है. इस लिस्ट में पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव तीसरे नंबर पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टेस्ट में SENA टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले एशियाई पेसर 

3 बार -जसप्रीत बुमराह
12 बार - वसीम अकरम
11 बार - कपिल देव
9 बार - वकार यूनिस
8 बार - इमरान खान
8 बार - जहीर खान
8 बार - शोएब अख्तर

IND vs SA: पहले दिन के खेल का हाल 

साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन उनके बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल बनाने में असफल रहे. एडेन मार्करम और रयान रिकेलटन की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी निभाई. इसके बाद बुमराह ने रिकेलटन की गिल्लियां बिखेर दी और फिर साउथ अफ्रीकी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. उन्होंने 9 विकेट महज 102 रनों पर खो दिए. भारत की तरफ से बुमराह ने सबसे अधिक 5 विकेट, सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट हासिल किए. साउथ अफ्रीका की ओर से मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए.

स्टंप तक भारत ने खोए एक विकेट 

पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं. क्रीज पर केएल राहुल (13 रन) और वाशिंगटन सुंदर (6 रन) बनाकर डटे हैं. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बनाकर मार्को जेन्सन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.

ये भी पढ़ें: IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: बुमराह के आगे साउथ अफ्रीका ने किया सरेंडर, कंट्रोल में भारत, ऐसा रहा पहले दिन का हाल 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

LIVE: कार से उतरते ही BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी ने लहराया गमछा
BJP
LIVE: कार से उतरते ही BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी ने लहराया गमछा
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण