जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा वसीम अकरम का घमंड! पंजा खोलते ही बनाया ऐसा बड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय

Jasprit Bumrah Breaks Wasim Akram Record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया. स्टार पेसर ने विपक्षी टीम को तहस-नहस करते हुए अपने टेस्ट करियर का 16वां फाइव विकेट हॉल पूरा किया. इसके साथ ही बुमराह ने पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसपर पाकिस्तान को सालों से गुमान था.

टेस्ट करियर में 16वीं बार पंजा खोलकर बुमराह ने इतिहास रच दिया. स्टार गेंदबाज SENA देशों ( साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ सबसे अधिक बार 'फाइव विकेट हॉल' लेने वाले एशियाई तेज गेंदबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम के नाम था.

बुमराह ने तोड़ा पाकिस्तान का घमंड!

पाकिस्तान के पूर्व स्टार पेसर वसीम अकरम ने SENA देशों के खिलाफ कुल 12 बार पारी में पांच विकेट चटकाए थे. बुमराह उनसे अब आगे निकल चुके हैं. भारतीय गेंदबाज ने SENA देशों के खिलाफ 13 बार ये कारनामा कर दिया है. इस लिस्ट में पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव तीसरे नंबर पर हैं.

टेस्ट में SENA टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले एशियाई पेसर

3 बार -जसप्रीत बुमराह

12 बार - वसीम अकरम

11 बार - कपिल देव

9 बार - वकार यूनिस

8 बार - इमरान खान

8 बार - जहीर खान

8 बार - शोएब अख्तर

IND vs SA: पहले दिन के खेल का हाल

साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन उनके बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल बनाने में असफल रहे. एडेन मार्करम और रयान रिकेलटन की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी निभाई. इसके बाद बुमराह ने रिकेलटन की गिल्लियां बिखेर दी और फिर साउथ अफ्रीकी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. उन्होंने 9 विकेट महज 102 रनों पर खो दिए. भारत की तरफ से बुमराह ने सबसे अधिक 5 विकेट, सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट हासिल किए. साउथ अफ्रीका की ओर से मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए.

स्टंप तक भारत ने खोए एक विकेट

पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं. क्रीज पर केएल राहुल (13 रन) और वाशिंगटन सुंदर (6 रन) बनाकर डटे हैं. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बनाकर मार्को जेन्सन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.

