भारत में जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक कारनामा, ये महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार (15 सितंबर) को अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया, जो इससे पहले दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हासिल नहीं कर सका था. जसप्रीत बुमराह भारत में टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल, तीनों फॉर्मेट में कम से कम 50 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. अहमदाबाद के रहने वाले 32 साल के जसप्रीत बुमराह ने भारत में अब तक 16 टेस्ट मैचों में 62 विकेट, 41 वनडे में 64 विकेट और 45 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट अपने नाम किए हैं.
दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी अटैक की अगुवाई कर रहे थे. उन्होंने मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नबी को आउट करके भारत में अपने 50 टी20I विकेट पूरे किए. जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान की पारी के 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मोहम्मद नबी का विकेट हासिल किया. नबी 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हुए.
टेस्ट - 16 मैचों में 62 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 6/45)
वनडे इंटरनेशनल - 41 मैचों में 64 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 4/35)
टी20 इंटरनेशनल - 45 मैचों में 50 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 4/15)
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में बुमराह ने अपने चार ओवर के स्पेल में 25 रन देकर एक विकेट लिया. इसके साथ ही वह भारत में 50 या उससे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय और दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए हैं. भारत में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड अक्षर पटेल के नाम है.
अक्षर पटेल - 46 मैचों में 57 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 3/9)
अर्शदीप सिंह - 36 मैचों में 55 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 5/51)
राशिद खान - 28 मैचों में 53 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 5/3)
जसप्रीत बुमराह - 45 मैचों में 50 विकेट (बेस्ट प्रदर्शन - 4/15)
एक ही देश में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी के नाम है. टिम साउदी ने 2008 से 2024 के बीच न्यूजीलैंड में 68 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और कुल 91 विकेट हासिल किए. अपने घरेलू मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में 91 विकेट लेने के अलावा टिम साउदी ने न्यूजीलैंड में 234 टेस्ट विकेट और 99 वनडे विकेट भी चटकाए हैं. एक ही देश में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टिम साउदी के बाद ईश सोढ़ी, राशिद खान और मलेशिया के वीरनदीप सिंह का नाम आता है.
टिम साउदी - न्यूजीलैंड में 91 विकेट
ईश सोढ़ी - न्यूजीलैंड में 77 विकेट
राशिद खान - यूनाइटेड अरब अमीरात में 76 विकेट
वीरनदीप सिंह - मलेशिया में 75 विकेट