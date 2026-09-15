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मैच के पहले ओवर में बुमराह ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 बार ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने 13वीं बार ये अद्भुत कारनामा किया है. इस मामले में उन्होंने जिम्बाब्वे के बॉलर रिचर्ड न्गारावा को पीछे छोड़ दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 15, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:17 PM IST
मैच के पहले ओवर में बुमराह ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 बार ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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