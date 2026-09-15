मैच के पहले ओवर में बुमराह ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 बार ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया. टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहला ओवर अपने सबसे भरोसेमंद बॉलर बुमराह को दिया. स्टार पेसर के सामने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान संघर्ष करते दिखे. इस ओवर में बुमराह ने एक रन भी नहीं दिए और इसके साथ ही उन्होंने T20I क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.
भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने 13वीं बार ये अद्भुत कारनामा किया है. इस मामले में उन्होंने जिम्बाब्वे के बॉलर रिचर्ड न्गारावा को पीछे छोड़ दिया है. गौरतलब है कि यहां पूर्ण सदस्यता वाली टीम की बात हो रही है, एसोसिएट टीमों की नहीं.
13 - जसप्रीत बुमराह (भारत)
12 - रिचर्ड न्गारावा (जिम्बाब्वे)
10 - भुवनेश्वर कुमार (भारत)
9 - ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)
8 - मुस्तफिज़ुर रहमान (बांग्लादेश)
7 - जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया)
7 - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पहला ओवर मेडन डालकर जसप्रीत बुमराह ने ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया. जिस फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलता है, उसमें बुमराह 13 बार मेडन डालने का अद्भुत कारनामा कर चुके हैं. बता दें कि इस स्पेशल क्लब में भुवनेश्वर कुमार का नाम भी शामिल है, जिन्होंने T20I में 10 मेडन ओवर डाले हैं.
जसप्रीत बुमराह अब T20I में सबसे ज्यादा मेडन डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, टेस्ट में श्रीलंका के पूर्व महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम सबसे ज्यादा मेडन डालने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने टेस्ट में 1794 मेडल ओवर फेंके हैं. मुरलीधरन के नाम टेस्ट में सबसे अधिक विकेट (800) लेने का महारिकॉर्ड भी है. बात करें ODI की तो इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज शॉन पोलक ने सबसे अधिक (309) मेडल डाले हैं.
सबसे ज्यादा मेडन ओवर
टेस्ट - मुथैया मुरलीधरन (1794)
वनडे - शॉन पोलक (309)
T20I - जसप्रीत बुमराह (13)