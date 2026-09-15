मैच के पहले ओवर में बुमराह ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 बार ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

जसप्रीत बुमराह अब T20I में सबसे ज्यादा मेडन डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, टेस्ट में श्रीलंका के पूर्व महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम सबसे ज्यादा मेडन डालने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने टेस्ट में 1794 मेडल ओवर फेंके हैं. मुरलीधरन के नाम टेस्ट में सबसे अधिक विकेट (800) लेने का महारिकॉर्ड भी है. बात करें ODI की तो इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज शॉन पोलक ने सबसे अधिक (309) मेडल डाले हैं.