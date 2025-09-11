Watch: बुमराह ने फेंकी मिसाइल जैसी घातक यॉर्कर, UAE के बल्लेबाज का उड़ाया ऑफ स्टंप, Video ने सोशल मीडिया पर लगाई आग
Hindi Newsक्रिकेट

Watch: बुमराह ने फेंकी मिसाइल जैसी घातक यॉर्कर, UAE के बल्लेबाज का उड़ाया ऑफ स्टंप, Video ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Jasprit Bumrah Dangerous Yorker Ball: एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान भारत के खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मैच में एक मिसाइल जैसी घातक यॉर्कर गेंद फेंककर सनसनी मचा दी. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के एक मैच में जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 11, 2025, 10:46 AM IST
Watch: बुमराह ने फेंकी मिसाइल जैसी घातक यॉर्कर, UAE के बल्लेबाज का उड़ाया ऑफ स्टंप, Video ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Jasprit Bumrah Dangerous Yorker Ball: एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान भारत के खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मैच में एक मिसाइल जैसी घातक यॉर्कर गेंद फेंककर सनसनी मचा दी. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के एक मैच में जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली है. जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक घातक यॉर्कर गेंद से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ओपनिंग बल्लेबाज अलीशान शराफू का ऑफ स्टंप उड़ाकर अपना दम दिखाया.

बुमराह ने फेंकी मिसाइल जैसी घातक यॉर्कर

अलीशान शराफू को 22 रन के निजी स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी. सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह की इस घातक यॉर्कर गेंद की खूब चर्चा हो रही है, जिस पर उन्होंने अलीशान शराफू को क्लीन बोल्ड कर मेहमान टीम के खेमे में दहशत पैदा कर डाली. अलीशान शराफू के पास जसप्रीत बुमराह की इस घातक यॉर्कर गेंद का कोई भी जवाब नहीं था. जसप्रीत बुमराह की इस आग उगलती गेंद ने अलीशान शराफू का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

बुमराह ने UAE के बल्लेबाज का उड़ाया ऑफ स्टंप

दरअसल, हुआ यूं कि UAE की पारी के चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए. जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर की चौथी गेंद मिसाइल की तरह घातक फेंकी, जिससे UAE का ओपनर चारों खाने चित हो गया. जसप्रीत बुमराह की इस कातिलाना गेंद ने अलीशान शराफू का ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका. जसप्रीत बुमराह ने ऐसी गेंद डाली कि अलीशान शराफू चकमा खा गए. अलीशान शराफू कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही बॉल ने ऑफ स्टंप को उड़ा दिया. बता दें कि भारत ने इस मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से हरा दिया. यह मैच महज 106 गेंदों में ही खत्म हो गया.

जसप्रीत बुमराह ने एक साल 2 महीने बाद खेला T20I मैच

जसप्रीत बुमराह बुधवार को एक साल 2 महीने बाद भारत के लिए कोई T20I मैच खेलने उतरे थे. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 29 जून 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में खेला था. यह टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच था. भारत ने साउथ अफ्रीका को इस मैच में 7 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीती थी. जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके थे. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 71 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है.

जसप्रीत बुमराह के नाम अनोखा रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह इस साल पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में भारत की जीत का हिस्सा रहे हैं. जसप्रीत बुमराह ने इस साल अभी तक 4 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से भारत को 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. जबकि एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है. एशिया कप 2025 में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह भारत की जीत का हिस्सा बने. बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से भारत के लिए एक भी ODI मैच नहीं खेला है.

;