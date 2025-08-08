'नंबर 1 गेंदबाज जैसा नहीं...', इस दिग्गज ने बुमराह पर कस दिया तंज, जख्मों पर मार दिया हथौड़ा
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान के मुताबिक जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में हुई टेस्ट सीरीज के दौरान नंबर-1 गेंदबाज के रुतबे पर खरे नहीं उतरे हैं. जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पांच में से तीन टेस्ट खेले और 5 पारियों में 26 की औसत से 14 विकेट हासिल किए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 08, 2025, 11:13 AM IST
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान के मुताबिक जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में हुई टेस्ट सीरीज के दौरान नंबर-1 गेंदबाज के रुतबे पर खरे नहीं उतरे हैं. जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पांच में से तीन टेस्ट खेले और 5 पारियों में 26 की औसत से 14 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में 119.4 ओवर फेंके, लेकिन मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट में वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे. जसप्रीत बुमराह ने मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान अपने करियर में पहली बार 100 से ज्यादा रन लुटाए.

इस दिग्गज ने बुमराह पर तक दिया तंज

इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है. इरफान पठान के अनुसार जसप्रीत बुमराह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'सच कहूं तो, जब भी वह खेले, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने पांच भी विकेट लिए और लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन जब आप नंबर एक गेंदबाज होते हैं, तो आपसे नंबर एक स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, और मुझे लगा कि वह उस पर खरे नहीं उतरे.'

'बुमराह खुद को पूरी ताकत से झोंक सकते थे'

इरफान पठान ने इसके अलावा बताया कि सीरीज में ऐसे कई मौके आए जब जसप्रीत बुमराह खुद को पूरी ताकत से झोंक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इरफान पठान ने कहा, 'ऐसे भी मौके आए, जैसे जब छठा ओवर जरूरी था. मैंने कमेंट्री के दौरान भी इस बारे में बात की थी. जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने 11 बार आउट किया था, और उस लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह ने पांच ओवर फेंके थे. बस एक और ओवर, छठा, और जोर लगाया जा सकता था. मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा संयम बरता. कुछ चुनिंदा गेंदबाजी भी हुई, जिसके मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूं, और यह साफ भी था.'

जसप्रीत बुमराह के लिए आगे का क्या है प्लान?

बता दें कि इंग्लैंड दौरे से पहले जसप्रीत बुमराह ने ऐलान किया था कि वह इस सीरीज के दौरान केवल तीन मैच ही खेलेंगे. टीम मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करने के कारण उन पर अतिरिक्त दबाव न डालने के प्रति भी सचेत था. यह देखना बाकी है कि जसप्रीत बुमराह अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं, क्योंकि वह 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेंगे.

तरुण वर्मा

तरुण वर्मा Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं.

