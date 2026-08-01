/टेस्ट सीरीज से पहले बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बुमराह की फिटनेस को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट, क्या मैदान पर उतरेगा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज?

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है. ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट के मैदान पर उतारने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट थोड़ा और इंतजार कर सकता है. बता दें कि जसप्रीत बुमराह भारतीय बॉलिंग यूनिट की सबसे मजबूत कड़ी हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना चाहती है.
जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 234 विकेट झटके हैं. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इस तेज गेंदबाज ने कुल 506 विकेट चटकाए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने में कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट अहम मैचों के लिए इस तेज गेंदबाज को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. गुरुवार को BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने बॉडी कंडीशनिंग सेशन पूरे कर लिए हैं और शनिवार से वह गेंदबाजी शुरू करेंगे.
जसप्रीत बुमराह आने वाले दिनों में वह अपनी ट्रेनिंग की तेजी को बढ़ाएंगे. 32 साल के इस खिलाड़ी को शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में चुना गया था, लेकिन उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था. जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने में 'इम्पैक्ट इंजरी' के कारण लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेल पाए थे, लेकिन जिन दो मैचों में वह खेले, उनमें वह बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे. सूत्रों से पता चला है कि जसप्रीत बुमराह को घुटने की समस्या के लिए इंजेक्शन लगना था, जो टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी दौर में बढ़ गई थी. तब से IPL के दौरान उनके घुटने का ध्यान रखा जा रहा था, और इसी वजह से टी20 टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें कुछ समय CoE में बिताना पड़ा था.
माना जा रहा है कि BCCI की मेडिकल टीम को जसप्रीत बुमराह से जुड़ी सभी घटनाओं, इंजेक्शन और जरूरी रिकवरी पीरियड के बारे में जानकारी है. जसप्रीत बुमराह के मामले पर नजर रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'सेलेक्टर्स को पूरी जानकारी दी गई थी. BCCI की मेडिकल टीम ने जसप्रीत बुमराह को इंजेक्शन लगवाने और अगले 8-10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी थी. जैसे ही वह समय पूरा हुआ, वह असेसमेंट के लिए CoE पहुंच गए. उन्होंने अभी तक गेंदबाजी शुरू नहीं की है और आने वाले दिनों में मैनेजमेंट को बेहतर जानकारी मिल जाएगी.'
मौजूदा हालात को देखते हुए, जसप्रीत बुमराह के 3 अगस्त को मुंबई में बाकी टीम के साथ जुड़ने और 4 अगस्त को रवाना होने की संभावना बहुत कम है, और श्रीलंका जाने के बारे में बाद में फैसला लिया जा सकता है. अगर वह सीरीज के पहले मैच से ठीक पहले गॉल में टीम के साथ जुड़ते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी. सूत्र ने कहा, 'अगले कुछ दिनों में जसप्रीत बुमराह की प्रोग्रेस को देखते हुए मैनेजमेंट फाइनल फैसला लेगा. अभी इस बारे में कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगी. वह शनिवार से बॉलिंग शुरू करेंगे और जब वह पूरी ताकत से बॉलिंग करेंगे तो स्थिति और साफ हो जाएगी. देखिए, यह कोई बल्लेबाज नहीं है, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं. इसलिए, असेसमेंट और दूसरे प्रोटोकॉल अलग हैं. जसप्रीत बुमराह के मामले में, कोई भी रिस्क लेने की क्या जरूरत है? टेस्ट मैच में अभी भी 15 दिन बाकी हैं. इसलिए, उम्मीद है सब ठीक होगा.'