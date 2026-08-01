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टेस्ट सीरीज से पहले बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बुमराह की फिटनेस को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट, क्या मैदान पर उतरेगा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज?

भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज के पहले मैच के लिए गॉल में इकट्ठा होने से पहले 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिन का प्रैक्टिस मैच खेलना है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को श्रीलंका का 2-0 से सफाया करना होगा.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 01, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:51 AM IST
टेस्ट सीरीज से पहले बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बुमराह की फिटनेस को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट, क्या मैदान पर उतरेगा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज?

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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