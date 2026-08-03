बढ़ गई थी घुटने की सूजन, चांस नहीं लेना चाहती थी टीम इंडिया, अब बुमराह को लेकर सामने आई ये रिपोर्ट

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट के मैदान पर उतारकर टीम इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी. जसप्रीत बुमराह को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के समय से ही घुटने में दिक्कत थी और जब वह इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में उतरे तो उनकी यह चोट और भी बढ़ गई. जसप्रीत बुमराह के घुटने की सूजन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी. इस हालत में अगर जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने उतरते तो वह और भी गंभीर रूप से चोटिल हो सकते थे.
बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्पोर्ट्स साइंस टीम जसप्रीत बुमराह को जल्दबाजी में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि आगे का शेड्यूल बहुत व्यस्त था. भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) टेबल में पांचवें स्थान पर है और श्रीलंका में होने वाले दो टेस्ट मैच WTC फाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी हैं. टर्निंग ट्रैक पर कमजोर बैटिंग लाइनअप के बावजूद, भारत को श्रीलंका का सामना अपने घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना करना होगा.
'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक कार्डिफ में लगी चोट ने घुटने की उस समस्या को और बढ़ा दिया है, जो टी20 वर्ल्ड कप के समय से ही बनी हुई थी. हालांकि जसप्रीत बुमराह उस चोट से उबर गए थे और बिना किसी परेशानी के IPL में खेलने के लिए फिट पाए गए थे, लेकिन इंग्लैंड में लगी चोट ने पुरानी समस्या को और गंभीर बना दिया. 'द इंडियन एक्सप्रेस' को पता चला है कि रिहैब प्रोग्राम के अनुसार, इंजेक्शन लेने के बाद जसप्रीत बुमराह से उम्मीद थी कि वे वीकेंड पर फिर से बॉलिंग शुरू करेंगे और टेस्ट मैचों से पहले धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा जल्द होने की संभावना नहीं है क्योंकि तेज गेंदबाज को आराम करने की सलाह दी गई है.
जसप्रीत बुमराह की अहमियत को देखते हुए, भारत एक हफ्ते तक इंतजार करने और उन्हें श्रीलंका भेजने के लिए भी तैयार था, जहां वे पहले 7 अगस्त से कोलंबो में तीन दिन का वॉर्म-अप मैच खेलेंगे. अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो टीम के साथ ट्रेनिंग करने और ठीक होने के विकल्प पर भी विचार किया गया, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम ने लंबे समय के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने का फैसला किया.
इसके बजाय, ध्यान सिर्फ चोट को मैनेज करने के बजाय लंबे समय के समाधान खोजने पर टिका है. मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया, 'इसका समाधान कोई कामचलाऊ उपाय नहीं है. अगर हम अभी जल्दबाजी करते हैं, तो बहुत संभावना है कि वह फिर से चोटिल हो सकते हैं.' अगले साल होने वाला 50-ओवर का वर्ल्ड कप, साथ ही अक्टूबर में न्यूजीलैंड का दौरा और जनवरी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, सबसे अहम प्राथमिकताएं हैं.
भारत बुमराह को लेकर जल्दबाजी करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता. पीठ की गंभीर चोट के बाद से, उन्होंने बहुत सावधानी से अपने वर्कलोड को संभाला है और जल्दबाजी न करने का फैसला किया है. बुमराह तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उनकी वापसी में जल्दबाजी न करने का फैसला भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर लिया गया है.
बुमराह ने पिछले साल वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर सभी चार टेस्ट खेले थे, लेकिन पिछले साल इंग्लैंड में खेले गए पांच टेस्ट मैचों में से वे केवल तीन में ही खेले थे. पीठ की समस्या के कारण, उन्होंने लगातार टेस्ट मैच नहीं खेले थे, और श्रीलंका में गाले और कोलंबो के एसएससी में खेले जाने वाले दो मैचों के बीच केवल तीन दिन का अंतर है.
भारत मंगलवार को श्रीलंका के लिए रवाना होगा. टीम ने नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. गॉल में होने वाले पहले टेस्ट से पहले कोलंबो में एक छोटा कैंप और तीन दिन का वॉर्म-अप मैच होगा, जहां उन्हें बुमराह के बिना खेलने के माहौल में जल्दी ढलना होगा.