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Hindi Newsक्रिकेटवनडे कप्तानी बाकी है... जीत के बाद जसप्रीत बुमराह का विस्फोटक बयान, शुभमन गिल के लिए खतरे की घंटी?

वनडे कप्तानी बाकी है... जीत के बाद जसप्रीत बुमराह का विस्फोटक बयान, शुभमन गिल के लिए खतरे की घंटी?

Jasprit Bumrah vs Shubman Gill: जसप्रीत बुमराह ने पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में शानदार डेब्यू किया. हार्दिक और सूर्या की गैरमौजूदगी में बुमराह ने टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 15, 2026, 11:48 AM IST
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शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह.
शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह.

Jasprit Bumrah vs Shubman Gill: 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू करने के बाद से स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फ्रेंचाइजी का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं. उन्होंने मुंबई के लिए 157 मैच खेले हैं और 186 विकेट झटके हैं. गुरुवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबले के दौरान बुमराह एक अलग भूमिका में नजर आए. उन्हें टीम ने कप्तानी सौंपी और बुमराह ने इस फैसले को सही साबित करते जीत भी दिलाई.

नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या (पीठ में ऐंठन के कारण) और कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव (व्यक्तिगत कारणों से) दोनों की अनुपस्थिति में बुमराह को मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी गई थी. यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी पसंदीदा फ्रेंचाइजी का नेतृत्व किया.

कप्तानी डेब्यू पर कैसा रहा टीम का प्रदर्शन?

तेज गेंदबाज ने मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में अपनी पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को पंजाब किंग्स पर छह विकेट से जीत दिलाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 200/8 का स्कोर बनाया था, जिसे मुंबई ने तिलक वर्मा की शानदार पारी के दम पर हासिल कर लिया. मुंबई ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाकर मैच को जीत लिया.

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क्या बुमराह पहले भी कप्तानी कर चुके हैं?

यह पहली बार नहीं था जब बुमराह ने किसी टीम की कप्तानी की थी. वह पहले टेस्ट और टी20 दोनों में भारत का नेतृत्व कर चुके हैं. उनके नेतृत्व के अनुभव में 2024/25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ पुनर्निर्धारित बर्मिंघम टेस्ट में भारत की कप्तानी करना शामिल है.

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जीत के बाद बुमराह ने क्या कहा?

बुमराह ने दो टी20 मैचों में भी भारत की कप्तानी की है, जिसमें भारत ने दोनों मैच जीते थे. जीत के बाद बुमराह ने कहा, ''वाकई बहुत खुशी हुई. मुझे बहुत मजा आया, मौसम अच्छा था, मैदान शानदार था. इसलिए मैंने अपने समय का आनंद लिया.'' गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस पहले ही IPL 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है.

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अब वनडे कप्तानी पर नजर?

बुमराह के लिए अब तक IPL 2026 व्यक्तिगत रूप से कठिन रहा है, जहां उन्होंने 12 मैचों में केवल तीन विकेट लिए हैं. मैच के बाद उन्होंने मजाक में कहा, ''मैंने टेस्ट मैच और टी20 में कप्तानी की है. अब केवल वनडे क्रिकेट ही बचा है, लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है (हंसते हुए).'' बता दें कि शुभमन गिल मौजूदा समय में भारत के वनडे कप्तान हैं. उन्हें रोहित शर्मा की जगह यह पद मिला है. गिल की कप्तानी में भारत ने 6 में से 4 मैच हारे हैं. उनकी कुर्सी खतरे में है. ऐसे में बुमराह के बयान को इससे जोड़ा जा रहा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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