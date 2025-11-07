T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने की दहलीज पर बुमराह, 99 पर हैं 'नाबाद'... ब्रिस्बेन में गूंजेगा नाम!

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में टी20 इंटरनेशनल सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में भारतीय टीम की सीरीज जीतने के इरादे से तो खेलने उतरेगी ही, साथ ही भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक अनोखा शतक पूरा करना चाहेंगे, जिससे वह सिर्फ एक कदम दूर हैं. दरअसल, बुमराह टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक लगाने की दहलीज पर हैं. वह अब तक 99 शिकार कर चुके हैं.
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 इंटरनेशनल मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना है. इस मुकाबले में जीत के साथ भारतीय टीम 3-1 से सीरीज फतेह करने उतरेगी. पहला मुकाबला बारिश से धुलने और दूसरे में हार के बाद सूर्यकुमार यादव की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार दो जीत दर्ज कीं और सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली. एक तरफ ब्रिस्बेन में भारतीय टीम सीरीज की नजरें कब्जा जमाने पर होंगी तो जसप्रीत बुमराह की कोशिश एक पर्सनल माइलस्टोन हासिल करने पर होंगी. वह एक अनोखा शतक लगाने की दहलीज पर हैं.
99 रन 'नाबाद' बुमराह, ब्रिस्बेन में लगाएंगे शतक!
दरअसल, स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक पूरा करने के करीब हैं. अब तक के करियर में उन्होंने 99 टी20 इंटरनेशनल विकेट चटकाए हैं. एक विकेट के साथ ही वह इस फॉर्मेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लेंगे. ब्रिस्बेन में इस मुकाम तक पहुंचने का बुमराह के पास सुनहरा मौका होगा. अब तक बुमराह 79 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का 80वां मैच होगा.
ऐसा करने वाले बन जाएंगे दूसरे भारतीय
बुमराह एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक लगाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे. उनके साथ और युवा पेसर अर्शदीप सिंह ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं. अर्शदीप सिंह ने इसी साल एशिया कप के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी. अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रहे हैं. वह अब तक खेले 67 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 105 विकेट लेकर इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं. बुमराह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट (T20I में)
अर्शदीप सिंह - 105
जसप्रीत बुमराह - 99
हार्दिक पांड्या - 98
युजवेंद्र चहल - 96
भुवनेश्वर कुमार - 90