IND vs PAK: भारत के 'राफेल' बुमराह... हारिस के विकेट पर 'प्लेन क्रैश' सेलीब्रेशन, गूंज उठा दुबई का मैदान

India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान की गजब बेइज्जती देखने को मिल रही है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी हारिस रऊफ को मुंह छिपाने पर मजबूर किया. उन्होंने हारिस के विकेट पर अपने सेलीब्रेशन से गर्दा ही उड़ा दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:53 PM IST
Jasprit Bumrah
India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान की गजब बेइज्जती देखने को मिल रही है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी हारिस रऊफ को मुंह छिपाने पर मजबूर किया. उन्होंने हारिस के विकेट पर अपने सेलीब्रेशन से गर्दा ही उड़ा दिया. पाकिस्तान की टीम भारत के सामने फाइनल मुकाबले में रनों की भीख मांगती नजर आ रही है. 

हारिस ने पैर पर मारी थी कुल्हाड़ी

पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ ने पिछले ही सुपर-4 के मैच में टीम इंडिया के खिलाफ खेलते हुए घिनौनी हरकत की थी. उन्होंने फैंस को चिड़ाने के लिए प्लेन क्रैश के फर्जी इशारे किए थे. लेकिन फाइनल में हारिस रऊफ अपने किए पर पछता रहे होंगे. हारिस की जोकरपंती पर उनकी वाइफ भी पिछले मैच हारने के बाद भी गर्व महसूस कर रहीं थीं. लेकिन फाइनल में बुमराह ने सरेआम लाइव मैच में हारिस की इज्जत उतार दी.

बुमराह ने उड़ाया गर्दा

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की थी. टीम का पहला विकेट 84 रन के स्कोर पर गिरा था. लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने ऐसा फंदा कसा कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. स्पिनर्स एक्शन में थे, लेकिन हारिस रऊफ का सामना बुमराह से हो गया. बुमराह ने उन्हें आउट किया और फिर उनका प्लेन क्रैश कर दिया.

20 ओवर भी नहीं खेल पाई पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम फाइनल मुकाबले में 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. आखिरी 9 विकेट टीम ने महज 33 रन बनाकर ही खो दिए. साहिबजादा फरहान की फिफ्टी के दम पर टीम की लाज बची और पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर जैसे-तैसे 146 रन टांगे. भारत की तरफ से बुमराह, अक्षर पटेल और चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके. वहीं, कुलदीप यादव ने अकेले ही पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी और 4 विकेट झटके.

अपडेट जारी है..

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

