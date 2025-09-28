Advertisement
'फ्लाइट लैंड करा दी...', बुमराह के 'प्लेन क्रैश' सेलिब्रेशन ने इरफान का जीत लिया दिल, यूं की तारीफ

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड मारा. इस विकेट को उन्होंने जिस 'प्लेन क्रैश' वाले जेस्चर के साथ सेलिब्रेट किया, उसने हर एक भारतीय का दिल जीत लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:47 PM IST
Bumrah Plane Crash Celebration Video: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड मारा. इस विकेट को उन्होंने जिस 'प्लेन क्रैश' वाले जेस्चर के साथ सेलिब्रेट किया, उसने हर एक भारतीय का दिल जीत लिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपने अंदाज ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है. इसमें पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी शामिल हैं. इरफान ने बुमराह की जमकर तारीफ की. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ही बुमराह के लिए एक पोस्ट किया.

इरफान ने की तारीफ

मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह के अंदाज से मिली खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. पठान ने एक्स पर लिखा, 'फ्लाइट लैंड करा दी बुमराह ने'. अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल करने वाले इरफान पठान ने अपने इस बयान से फिर पाकिस्तानियों की जख्म पर नमत छिड़क दिया है.

बुमराह ने इस सेलिब्रेशन से जीता दिल

दरअसल, जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद जिस अंदाज से अपने दाहिन हाथ का प्रदर्शन किया, वह पूरे भारत में चर्चा का विषय बना है. करोड़ों भारतीय जसप्रीत बुमराह के उस बदले वाले अंदाज को देख खुश हैं. हारिस रऊफ को जसप्रीत बुमराह ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान याद रखेगा.

हारिस रऊफ का लिया था विकेट

पाकिस्तान अपने 8 विकेट गंवा चुका था. क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए हारिस रऊफ थे और गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थी. रऊफ एक चौका लगा चुके थे, लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर रऊफ का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया. रऊफ को बुमराह की गेंद ही समझ नहीं आई. बुमराह ने रऊफ को बोल्ड करने के बाद दाहिना हाथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाया. बुमराह ने अपने इस अंदाज से हारिस रऊफ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया. 

दरअसल, 21 सितंबर को हुए मैच में रऊफ फील्डिंग करते हुए बार-बार हाथ को ऊपर ले जाकर नीचे ला रहे थे. वह राफेल गिराए जाने का झूठा इशारा कर रहे थे, जिसे देख पाकिस्तानी जनता खुश हो रही थी. जसप्रीत बुमराह ने रऊफ को बोल्ड कर जो इशारा किया, वह स्पष्ट संकेत था कि किसने एयरक्राफ्ट गिराया और कैसे गिराया जाता है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई. साहिबजादा फरहान ने 58 और फखर जमान ने 46 रन बनाए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह, वरुण च्रकवर्ती, अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Jasprit BumrahJasprit Bumrah Plane Crash CelebrationIND vs Pak

;