Jasprit Bumrah और Sanjana की शादी की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे ये मीम

नई दिल्ली: भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) गोवा में इस महीने टीवी एंकर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं. सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी तेजी से खबरें फैल रही हैं कि बुमराह और संजना 14 या 15 मार्च को एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं. हालांकि दोनों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. लेकिन फिर भी लोगों ने बुमराह की शादी को अब मजे लेने का एक नया तरीका बना लिया है.

क्या शादी के चलते बुमराह ने ली छुट्टी?

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने हाल ही में निजी कारणों के चलते इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए दौरे से अपना नाम वापस ले लिया था. लोगों ने बाद में ये अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि बुमराह ने अपनी शादी के लिए टीम इंडिया से कुछ समय के लिए छुट्टी ली है. अब ये भी खबरें सामने आ रहीं हैं कि बुमराह (Jasprit Bumrah) इसी महीने 14 या 15 तारीख को मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) के साथ शादी करेंगे.

ट्विटर पर मीम्स की बाढ़

बुमराह और संजना (Sanjana Ganesan) की शादी की खबरें जैसे ही लोगों के कानों में पड़ी उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी कुछ शेयर करना शुरू कर दिया. लोगों ने बुमराह की शादी से पहले खूब मीम्स शेयर किए हैं. बुमराह (Jasprit Bumrah) या संजना किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वे शादी कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी प्राइवेट जीवन पर मीम बनाकर मजे लूटना शुरू कर दिया है.

Stuart Binny married Mayanti Langer

Now Jasprit Bumrah set to marry Sanjana Ganeshan .!!! Star sports need to keep away their anchors from Indian Cricketers pic.twitter.com/AkF58LXoBX — Saurav Vashishth (@vashishth_07) March 8, 2021

KKR boy fell for MI girl MI boy fell for KKR girl Perfectly balanced, as all things should be pic.twitter.com/oykqznBGuZ — Sagar (@sagarcasm) March 8, 2021

So bumrah will be the damad of KKR https://t.co/JUfz8za5aJ — Awantika (@awantika_j) March 8, 2021

Respect and big fan of how Bumrah kept his personal life so private. Kept everyone guessing. Not easy to do these days. — absy (@absycric) March 8, 2021

कौन हैं संजना गणेशन?

संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं. वे आईपीएल, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, प्रो बैडमिंटन लीग जैसे बड़े टूर्नामेंटों में होस्ट बन चुकी हैं. संजना (Sanjana Ganesan) कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पेशल शो में एंकर भी हैं.