IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ बदल गई टीम इंडिया की प्लेइंग-11, इन दो खिलाड़ियों को कप्तान ने बेंच पर बैठाया

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी सुपर-4 मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टीम इंडिया दो बदलाव के साथ खेल रही है. जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे को बेंच पर बैठाया गया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:07 PM IST
IND vs SL Playing 11: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने जीता और भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया इस मुकाबले में दो बदलावों के साथ उतरी है. फाइनल में पहुंच चुकी टीम इंडिया ने इस मुकाबले में ऑलराउंडर शिवम दुबे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बेंच पर बैठाने का फैसला लिया. इनकी जगह टीम में दो गेंदबाजों की एंट्री हुई है.

टीम इंडिया में हुए ये दो बदलाव

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय टीम में हुए दो बदलावों के बारे में बताते हुए कहा कि बुमराह और दुबे की जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका मिला है. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा टूर्नामेंट में एक-एक मैच खेल चुके हैं. दोनों को ओमान के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. अर्शदीप ने उस मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक लगाया और ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए.

जीत का सिक्सर लगाने पर टीम इंडिया की नजर

टीम इंडिया की नजरें इस मैच को नाम कर जीत का सिक्सर लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने पर होंगी. भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय है. टीम ने लगातार 5 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई. दूसरी ओर, बाहर हो चुकी श्रीलंकन टीम इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहेगी. श्रीलंका ने सुपर-4 में लगातार दो मैच गंवाए, जिससे उसे एशिया कप 2025 से बाहर होना पड़ा.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महेश तीक्षणा, नुवान तुषारा.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SLAsia Cup Super 4Jasprit BumrahShivam DubeArshdeep singhHarshit rana

