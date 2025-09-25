Advertisement
'पहले गलत फिर...' मोहम्मद कैफ को बुमराह का जोरदार पलटवार, एशिया कप के बीच मचा बवाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर के पहले हफ्ते से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. आज भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा की गई. जसप्रीत बुमराह फिलहाल एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. कैफ ने ट्वीट किया है, जिस पर बुमराह ने करारा जवाब दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:25 PM IST
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर के पहले हफ्ते से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. आज भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा की गई. जसप्रीत बुमराह फिलहाल एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. वह टूर्नामेंट लगभग सभी मैच खेलते नजर आए हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाते हुए बुमराह की गेंदबाजी के बारे में बात की. उन्होंने बुमराह के वर्कलोड के बारे में बात करते हुए व्हाइट बॉल क्रिकेट की चर्चा की है. कैफ के इस ट्वीट का बुमराह ने करारा जवाब दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. 

कैफ का ट्वीट
मोहम्मद कैफ ने बुमराह के बारे में व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में बात करते हुए बताया कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में बुमराह शुरुआत में 3 ओवर फेंक रहे हैं.  ज्यादातर वो डेथ ओवर के बीच गेंजबाजी करते हैं. कैफ ने बताया कि बुमराह अब वार्मअप के बाद गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. हालांकि, वो स्लॉग ओवर्स में कम गेंदबाजी करें तो वर्ल्ड कप के दौरान मजबूत टीमों को फायदा हो सकता है. 

रोहित और सूर्या की कप्तानी में फर्क
कैफ ने बुमराह को लेकर नई बहस चालू कर दी है.  दरअसल, उन्होंने बुमराह के वर्कलोड की तुलना सूर्यकुमार और रोहित की कप्तानी के दौरान की. कैफ ने बताया जब सूर्यकुमार यादव कप्तान हैं, तब बुमराह ने पारी की शुरुआत में ही तीन ओवर डालते हैं. पहले वह आखिरी के ओवरों में गेंदबाजी करते थे. डेथ ओवर से अचानक बुमराह पावरप्ले की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं. उन्होंने बताया कैसे, रोहित की कप्तानी में बुमराह 1,13,17 और 19वां ओवर फेंकते थे. अब सूर्या की कप्तानी में चोट से बचने के लिए वह शुरुआत में 3 ओवर फेंक देते हैं और फिर 14वें ओवर में सिर्फ 1 ओवर डालते हैं. इससे बल्लेबाजों को काफी रिलीफ मिलने वाला है.

बुमराह का करारा जवाब
जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद कैफ के पूरे ट्वीट का जोरदार जवाब देते हुए कहा, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा... 'पहले भी गलत फिर गलत'  बुमराह के इस ट्वीट पर क्रिकेट समर्थक तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. उनका जवाब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

Inaccurate before inaccurate again https://t.co/knkjXOGOKb

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) September 25, 2025

About the Author
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Mohammad KaifJasprit Bumrah

