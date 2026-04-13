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Hindi Newsक्रिकेटआउट ऑफ फॉर्म बुमराह क्यों नहीं ले पा रहे विकेट? जहीर खान ने बताई बूम-बूम की गलती, अश्विन ने किया सपोर्ट

आउट ऑफ फॉर्म बुमराह क्यों नहीं ले पा रहे विकेट? जहीर खान ने बताई 'बूम-बूम' की गलती, अश्विन ने किया सपोर्ट

IPL 2026 Mumbai Indians: आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह का विकेट का सूखा जारी है. मुंबई इंडियंस के इस दिग्गज गेंदबाज ने पिछले 122 गेंदों से कोई विकेट नहीं लिया है. इस पर भारत के दो पूर्व दिग्गज गेंदबाजों रविचंद्रन अश्विन और ज़हीर खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:20 PM IST
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जसप्रीत बुमराह. Photo Credit: BCCI
जसप्रीत बुमराह. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूदा आईपीएल 2026 सीजन में फॉर्म की गिरावट से गुजर रहे हैं. वह पिछले 5 आईपीएल मैचों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए हालिया मैच में बुमराह एक बार फिर कोई विकेट नहीं ले सके और मुंबई इंडियंस यह मुकाबला 18 रनों से हार गई. इस स्टार तेज गेंदबाज ने रन तो कम दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर पीाए.

चौंकाने वाली बात यह है कि बुमराह ने पिछले आईपीएल सीजन के अंतिम मैच के बाद से कोई विकेट नहीं लिया है. वह अब बिना विकेट के 122 गेंदों के सिलसिले पर हैं, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे लंबा विकेटहीन सफर है. इसके बाद से उनकी आलोचना शुरू हो गई है. लोगों को लग रहा है कि बुमराह आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं. आलोचनाओं के बीच भारत के दो पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों रविचंद्रन अश्विन और जहीर खान ने बुमराह को लेकर बड़ा बयान दिया है.

अश्विन ने किया बुमराह का समर्थन

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पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुमराह के विकेटों के सूखे पर बढ़ रही आलोचना पर अपनी राय दी है. सोशल मीडिया पर अश्विन ने कहा कि केवल विकेटों पर ध्यान केंद्रित करना बुमराह के वास्तविक प्रभाव को गलत तरीके से पेश करता है. अश्विन ने 'एक्स' पर लिखा, ''बुमराह के लिए विकेटों की कमी का नैरेटिव टीम के हित को नुकसान पहुंचा सकता है. उनका सटीक यॉर्कर डालना और विपक्ष को एक-एक रन के लिए तरसाना, विकेट लेने की तुलना में भी अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर वानखेड़े जैसे मैदानों पर.''

 

 

ये भी पढ़ें: Shocking: मुंबई इंडियंस पर बोझ बना खूंखार बॉलर? 122 गेंदों से IPL में विकेट नहीं

ज़हीर खान ने बुमराह को क्या सलाह दी?
 
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने बुमराह को रक्षात्मक खेलने के बजाय विकेटों के लिए जाने का आग्रह किया है. हालांकि मुंबई इंडियंस के पूर्व क्रिकेट निदेशक ने बताया कि विकेटों की कमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बल्लेबाज बुमराह पर हमला करने के बजाय उनके खिलाफ रक्षात्मक खेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बुमराह का विकेट लेना सिर्फ रनों को रोकने की तुलना में टीम के लिए अधिक मददगार होगा.

ये भी पढ़ें: पांड्या बर्दर्स में विवाद! हार्दिक के आउट होने पर बड़े भाई क्रुणाल ने किया कुछ ऐसा

बुमराह के काम आएगी आक्रामकता?

जहीर ने कहा, ''बुमराह को जानने के नाते वह इस बात पर ध्यान देंगे. यह केवल समय की बात है कि वह चीजों के होने का इंतजार करने के बजाय विकेटों के लिए थोड़े अतिरिक्त आक्रामक हो जाएं.'' हालांकि बुमराह के हालिया आईपीएल आंकड़े मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन और हार की हैट्रिक के कारण चिंता का विषय होने चाहिए, लेकिन गेंदबाज के लिए यह कोई बड़ा सिरदर्द नहीं होना चाहिए. अभी पिछले महीने ही बुमराह सबसे बड़े मंचों पर विश्व स्तरीय बल्लेबाजों को ध्वस्त कर रहे थे और उन्होंने भारत को टी20 विश्व कप का खिताब बचाने में मदद की थी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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