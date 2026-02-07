Advertisement
trendingNow13101766
Hindi Newsक्रिकेटबीमार होकर भी बुमराह ने नहीं छोड़ा टीम इंडिया का साथ, USA के खिलाफ किया ऐसा काम, याद आए धोनी और कोहली

बीमार होकर भी बुमराह ने नहीं छोड़ा टीम इंडिया का साथ, USA के खिलाफ किया ऐसा काम, याद आए धोनी और कोहली

भारत और यूएसए के बीच टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला है. दोनों टीमें विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला. जिसे टीम इंडिया ने 29 रनों से अपने नाम किया. मुकाबले में पूरी तरह से टीम इंडिया का डॉमिनेंस दिखाई दिया.  बुखार की वजह से विश्व कप के पहले मुकाबले में टीम से बाहर बैठने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज को पानी लाते हुए मैदान पर आते हुए देखा गया.यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को बतौर वॉटरबॉय मैदान पर देखा गया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kohli-Dhoni
Kohli-Dhoni

भारत और यूएसए के बीच टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला है.  दोनों टीमें विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला. जिसे टीम इंडिया ने 29 रनों से अपने नाम किया. मुकाबले में पूरी तरह से टीम इंडिया का डॉमिनेंस दिखाई दिया. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की बल्लेबाजी बेहद खराब रही थी. बता दें कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका. भारत की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही,लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव एक छोर पर टिके रहे और उन्होंने टीम इंडिया के लिए 84 रनों की बहुमुल्य पारी खेली.  भारत के 162 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने आई यूएसए की पारी के 9वें ओवर के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खीचा. दरअसल, बुखार की वजह से विश्व कप के पहले मुकाबले में टीम से बाहर बैठने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज को पानी लाते हुए मैदान पर आते हुए देखा गया.यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को बतौर वॉटरबॉय मैदान पर देखा गया है. इससे पहले भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को भी मैदान पर वॉटर बॉय के रुप में देखा गया है.

बुखार की वजह से थे बाहर
भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के नीव जसप्रीत बुमराह को यूएसए के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में बुखार की वजह से बाहर बैठना पड़ा. टीम इंडिया में उनकी आज की तेज गेंदबाजी के जिम्मा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के कंधों पर था. दोनों ही गेंदबाजों ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकाले. गौरतलब है की जसप्रीत बुमराह को यूएसए की पारी के दौरान 9वें ओवर में मैदान पर बतौर वॉटरबॉय के रुप में पानी ले जाते हुए पाया गया. उन्हें इस तरह से देखकर प्रशंसक हैरान भी हैं, लेकिन बता दें कि इससे पहले भी कई दिग्गज खिलाड़ियों को मैदान पर इस रुप में देखा गया है.

धोनी बने थे वॉटरबॉय 
एमएस धोनी को अपने शानदार करियर के दौरान प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठे देखना बहुत दुर्लभ था. जब भी वे किसी मैच से ब्रेक लेते थे, धोनी हर संभव तरीके से एक्टिव रहते थे और कई बार तो पानी पिलाने का काम भी करते थे. साल 2012 में, स्लो ओवर-रेट के कारण ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे मैच से प्रतिबंधित होने के बाद, धोनी ने बल्लेबाजों के लिए पानी और ड्रिंक्स ढोए. फिर साल 2017 में  आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक अभ्यास मैच के दौरान फिर से वॉटरबॉय बनने का काम किया. अगले साल, आराम दिए जाने के बावजूद वे फिर से मैदान पर मौजूद थे और सुरेश रैना के लिए पानी पिलाने वाले लड़के की भूमिका निभाई.

Add Zee News as a Preferred Source

जब कोहली पानी लेकर पहुंचे मैदान
साल 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वनडे मुकाबले में विराट कोहली को आराम दिया गया था. कोहली इस मुकाबले में बतौर वॉटरबॉय अपने टीम के साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए दिखे थे. कोहली इस दौरान काफी मजाकिया अंदाज में दिखाई दे रहे थे. साथ ही उनके रवैये को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया. साल 2017 में, भारतीय कप्तान विराट कोहली धर्मशाला में अपने साथियों के लिए पानी लेकर आए थे. रांची में कंधे में चोट लगने के कारण वे उस मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन वह मैदान पर अपने साथियों के लिए मदद करने पहुंचे.

ये भी पढ़ें:T20 World Cup 2026: पहले मैच में उलटफेर से बची टीम इंडिया, सूर्या बने संकटमोचक, USA को अकेले कूटा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Jasprit BumrahMS DhoniVirat Kohli

Trending news

20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...