Advertisement
trendingNow12940589
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: बुमराह बनाम हारिस... अंत तक नहीं थमा प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन, हारिस ने फिर की गिरी हुई हरकत

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लेकिन हार-जीत से ज्यादा चर्चे प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन के देखने को मिले जो दोनों टीमों की तरफ से बड़े विकेटों के बाद देखने को मिला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लेकिन हार-जीत से ज्यादा चर्चे प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन के देखने को मिले जो दोनों टीमों की तरफ से बड़े विकेटों के बाद देखने को मिला. हारिस रऊफ ने सुपर-4 के मुकाबले में पहलगाम हमले से कनेक्टेड कर विवादित सेलीब्रेशन की शुरुआत की थी. टीम इंडिया की तरफ से फाइनल में इसका जवाब जोरदार तरीके से दिया. 

हारिस ने की थी नापाक हरकत

सुपर-4 के मुकाबले में हारिस रऊफ ने प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन के फर्जी इशारे कर भारतीय फैंस को चिड़ाने का प्रयास किया था. पाकिस्तान के हारने के बावजूद पाकिस्तान में उनकी वाहवाही देखने को मिल रही थी. उस मैच में हारिस और अभिषेक के बीच झड़प भी देखने को मिली थी. हार से बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तान की टीम बेशर्मी पर सवार है. फाइनल में भी हारिस ट्रोल होने के बाद भी नहीं माने. 

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह ने दिया जवाब

फाइनल में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी थी. भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने हारिस के जश्न का जवाब दिया. उन्होंने हारिस रऊफ का विकेट लेकर उन्हें प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन से मजा चखा दिया. लेकिन हारिस ने अगली पारी में इसका बदला अभिषेक शर्मा के विकेट पर लिया. अभिषेक इस मैच में फ्लॉप नजर आए. 5 रन पर अभिषेक ने हारिस को कैच थमा दिया जिसके बाद हारिस रऊफ फिर वही सेलीब्रेशन करते दिखे. 

भारत ने 5 विकेट से जीता भारत

पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. भारतीय टीम ने अभिषेक, सूर्या और गिल फ्लॉप दिखे, जिसके बाद जीत का जिम्मा तिलक वर्मा ने लिया. उन्होंने धमाकेदार मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी. शिवम दुबे और संजू सैमसन ने भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी दिखाई और तिलक का साथ दिया. भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;