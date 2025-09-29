VIDEO: बुमराह बनाम हारिस... अंत तक नहीं थमा प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन, हारिस ने फिर की गिरी हुई हरकत

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लेकिन हार-जीत से ज्यादा चर्चे प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन के देखने को मिले जो दोनों टीमों की तरफ से बड़े विकेटों के बाद देखने को मिला.
हारिस ने की थी नापाक हरकत
सुपर-4 के मुकाबले में हारिस रऊफ ने प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन के फर्जी इशारे कर भारतीय फैंस को चिड़ाने का प्रयास किया था. पाकिस्तान के हारने के बावजूद पाकिस्तान में उनकी वाहवाही देखने को मिल रही थी. उस मैच में हारिस और अभिषेक के बीच झड़प भी देखने को मिली थी. हार से बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तान की टीम बेशर्मी पर सवार है. फाइनल में भी हारिस ट्रोल होने के बाद भी नहीं माने.
बुमराह ने दिया जवाब
फाइनल में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी थी. भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने हारिस के जश्न का जवाब दिया. उन्होंने हारिस रऊफ का विकेट लेकर उन्हें प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन से मजा चखा दिया. लेकिन हारिस ने अगली पारी में इसका बदला अभिषेक शर्मा के विकेट पर लिया. अभिषेक इस मैच में फ्लॉप नजर आए. 5 रन पर अभिषेक ने हारिस को कैच थमा दिया जिसके बाद हारिस रऊफ फिर वही सेलीब्रेशन करते दिखे.
भारत ने 5 विकेट से जीता भारत
पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. भारतीय टीम ने अभिषेक, सूर्या और गिल फ्लॉप दिखे, जिसके बाद जीत का जिम्मा तिलक वर्मा ने लिया. उन्होंने धमाकेदार मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी. शिवम दुबे और संजू सैमसन ने भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी दिखाई और तिलक का साथ दिया. भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.