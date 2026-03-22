शर्मनाक और फिसड्डी रिकॉर्ड... ये हैं IPL इतिहास में सबसे ज्यादा NO बॉल फेंकने वाला गेंदबाज

टी20 फॉर्मेट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है. अक्सर बल्लेबाज इस प्रारूप में गेंदबाजों के खिलाफ जमकर प्रहार करते हैं. अब भारत के सबसे बड़ा त्योहार यानी आईपीएल की शुरुआत हो रही है. इंडियन प्रीमीयर लीग को लेकर सभी प्रशंसक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. दुनिया भर की सभी क्रिकेट लीगों में से आईपीएल सबसे ज्यादा लोकप्रिय टी20 लीग मानी गई है. इस बार भी दुनिया भर के खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं.पर क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा नो बॉल किस गेंदबाज ने फेंकी होगी. अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं.

बुमराह हैं नंबर 1

ये शर्मनाक रिकॉर्ड दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज के नाम स्थापित है. दरअसल, ये बॉलर कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं. बुमराह ने अपने करियर के ज्यादातर मैच मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 32 नो बॉल फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया है. इस मामले में बुमराह के आसपास दूर-दूर तक कोई भी गेंदबाज नहीं है.

उमेश हैं नंबर 2

आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी आईपीएल टीमों का हिस्सा रहे उमेश यादव का नाम भी इस फेहरिस्त में आता है. उन्होंने आईपीएल में अब तक कुल 24 नो-बॉल फेंकी हैं, और यही एक कारण रहा कि वह खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए. लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाले उमेश दूसरे गेंदबाज हैं.

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इशांत शर्मा

लिस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का भी नाम मौजूद है. वह पहले सीजन से ही इस लीग का हिस्सा रहे हैं। इशांत शर्मा ने अब तक आईपीएल में कुल 23 नो-बॉल फेंकी हैं, और इसी वजह से वह टी-20 क्रिकेट में खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए. अक्सर वह टी20 क्रिकेट में काफी महंगे साबित हुए हैं.

एस श्रीसंत

इस फेहरिस्त में चौथे गेंदबाज हैं भारत के टी20 वर्ल्ड कप और वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहने वाले एस श्रीसंत. श्रीसंत का करियर कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया. साल 2013 में उनके साथ अजीत चंडीला और अंकित चव्हाण जैसे खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाया गया था. वहीं, अगर बात करें नो बॉल के रिकॉर्ड के बारे में तो छोटे से आईपीएल करियर के दौरान श्रीसंत ने 23 नो बॉल फेंकी थी.

अमित मिश्रा

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने के मामले में पांचवें और आखिरी पायदान पर अमित मिश्रा का नाम शामिल है. मिश्रा ने अपने करियर के दौरान ओवरऑल 21 नो बॉल फेंकी और इस लिस्ट में इकलौते स्पिन गेंदबाज हैं. बता दें कि स्पिनर अक्सर काफी कम नो बॉलों फेंका करते हैं.

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