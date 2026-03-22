Advertisement
trendingNow13150138
Hindi Newsक्रिकेटशर्मनाक और फिसड्डी रिकॉर्ड... ये हैं IPL इतिहास में सबसे ज्यादा NO बॉल फेंकने वाला गेंदबाज

शर्मनाक और फिसड्डी रिकॉर्ड... ये हैं IPL इतिहास में सबसे ज्यादा NO बॉल फेंकने वाला गेंदबाज

पूरे देश भर के क्रिकेट समर्थकों में आईपीएल को लेकर उत्साह डबल हो गया है. अब टूर्नामेंट की शुरुआत होने में चंद दिनों का समय रह गया है. पर क्या आप जानते हैं कि IPL में सबसे ज्यादा नो बॉल किस गेंदबाज ने फेंकी हैं? हम आपको उन 5 बॉलर्स के बारे में बताएंगे हैरान करने वाली बात हैं कि वह पाचों भारतीय हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- X/Indian premier legue
Image credit- X/Indian premier legue

टी20 फॉर्मेट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है. अक्सर बल्लेबाज इस प्रारूप में गेंदबाजों के खिलाफ जमकर प्रहार करते हैं. अब भारत के सबसे बड़ा त्योहार यानी आईपीएल की शुरुआत हो रही है. इंडियन प्रीमीयर लीग को लेकर सभी प्रशंसक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. दुनिया भर की सभी क्रिकेट लीगों में से आईपीएल सबसे ज्यादा लोकप्रिय टी20 लीग मानी गई है. इस बार भी दुनिया भर के खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं.पर क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा नो बॉल किस गेंदबाज ने फेंकी होगी. अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं.

बुमराह हैं नंबर 1

ये शर्मनाक रिकॉर्ड  दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज के नाम स्थापित है. दरअसल, ये बॉलर कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं. बुमराह ने अपने करियर के ज्यादातर मैच मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 32 नो बॉल फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया है. इस मामले में बुमराह के आसपास दूर-दूर तक कोई भी गेंदबाज नहीं है.

उमेश हैं नंबर 2

आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी आईपीएल टीमों का हिस्सा रहे उमेश यादव का नाम भी इस फेहरिस्त में आता है. उन्होंने आईपीएल में अब तक कुल 24 नो-बॉल फेंकी हैं, और यही एक कारण रहा कि वह खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए. लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाले उमेश दूसरे गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इशांत शर्मा 

लिस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का भी नाम मौजूद है. वह पहले सीजन से ही इस लीग का हिस्सा रहे हैं। इशांत शर्मा ने अब तक आईपीएल में कुल 23 नो-बॉल फेंकी हैं, और इसी वजह से वह टी-20 क्रिकेट में खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए. अक्सर वह टी20 क्रिकेट में काफी महंगे साबित हुए हैं.

एस श्रीसंत

इस फेहरिस्त में चौथे गेंदबाज हैं भारत के टी20 वर्ल्ड कप और वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहने वाले एस श्रीसंत. श्रीसंत का करियर कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया. साल 2013 में उनके साथ अजीत चंडीला और अंकित चव्हाण जैसे खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाया गया था. वहीं, अगर बात करें नो बॉल के रिकॉर्ड के बारे में तो छोटे से आईपीएल करियर के दौरान श्रीसंत ने 23 नो बॉल फेंकी थी.

अमित मिश्रा 

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने के मामले में पांचवें और आखिरी पायदान पर अमित मिश्रा का नाम शामिल है. मिश्रा ने अपने करियर के दौरान ओवरऑल 21 नो बॉल फेंकी और इस लिस्ट में इकलौते स्पिन गेंदबाज हैं. बता दें कि स्पिनर अक्सर काफी कम नो बॉलों फेंका करते हैं.

ये भी पढ़ें: रोहित से सैमसन तक...टीम को मिली हार, पर इन 5 बल्लेबाजों ने मचा दिया तूफान

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
jammu kashmir news
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश